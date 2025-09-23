Alla Trevi sospeso lo stato di agitazione

Cgil, Cisl e Uil hanno sospeso lo stato di agitazione proclamato il 9 giugno alla Trevi, grande stabilimento metalmeccanico di Cesena. Lo stato di agitazione era stato deciso per chiedere più tutele per la salute dei lavoratori e anche maggiori tutele economiche per tutti i dipendenti. La sospensione dello stato di agitazione – precisa la triplice sindacale – è arrivata dopo 17 ore di sciopero, per cui si è giunti a un primo accordo che prevede l’erogazione di 300 euro una tantum in busta paga per i lavoratori e la ripresa delle trattative per il contratto aziendale da venerdì. La trattativa dovrà concludersi entro la fine dell’anno. "Come organizzazioni sindacali teniamo a ringraziare i lavoratori che hanno tenuto duro in questi mesi di stato di agitazione, arrivando a un primo risultato, fondamentale per il miglioramento delle condizioni di lavoro – dicono Cgil, Cisl e Uil –. È stata l’ennesima dimostrazione del fatto che quando i lavoratori si uniscono e organizzano con un obiettivo comune, si ottengono i risultati prefissati".