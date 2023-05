"Allagamenti a Valverde, un vecchio problema"

Basta una pioggia continua e di lieve entità, come quella del 10 maggio scorso, per allagare completamente la Via Mengoni a Valverde. Dopo varie mail indirizzate al Sig. Sindaco di Cesenatico (il 090622 - il 230922 - il 230323) non è stato fatto nulla e il ‘problema’ non è stato ancora risolto.

Gli uffici tecnici comunali sono a conoscenza da vari anni del malfunzionamneto delle pompe di sollevamento dell’acqua piovana e della rottura di parte della fognatura bianca ma non si mai attivati per risolvere questo annoso problema che, in pratica, impedisce il traffico veicolare, il transito dei pedoni sui marciapiedi ma soprattutto crea danno e disagi alle attività commerciali e ai residenti e turisti che hanno la propria abitazione negli immobili affacciati sulla strada.

Affido queste poche ma sentite righe al Vostro giornale sperando che chi di dovere le legga e provveda quanto prima all’esecuzione dei lavori necessari a risolvere, una volta per tutte, questa grossa criticità che ci assilla da tempo.

Cordiali saluti.

Loris Fabrizio Coli