Allagamenti a Cesenatico, esondazione del porto canale e lungomare chiuso

Ravenna, allagamenti per la mareggiata a Marina di Ravenna e Casal Borsetti

Neve e maltempo in Emilia Romagna: famiglie isolate a Rimini, a Riccione esonda in Rio Melo. Nuova allerta meteo

Per approfondire:

Cesenatico, 23 gennaio 2023 – Oltre 24 ore di pioggia incessante stanno cominciando a farsi sentire lungo il litorale romagnolo. A Cesenatico, dove secondo le stime del sindaco Matteo Gozzoli sono caduti circa 50 millimetri d’acqua abbinati al vento forte e di conseguenza al mare molto agitato, la chiusura delle porte vinciane ha portato come di consueto all'allagamento della prima parte del porto canale leonardesco..

Allagamenti a Cesenatico ed esondazione del porto canale (foto Ravaglia)

La situazione più critica resta in ogni caso al confine con la frazione di Valverde, dove il mare ha eroso la spiaggia raggiungendo alcuni stabilimenti e scontornandosi contro le dune di sabbia, a loro volta messe a dura prova da questi giorni di forte maltempo.

Chiuso il lungomare

E a causa del livello del mare che si alza lo stesso sindaco Gozzoli ha chiuso il lungomare Carducci dalla Colonia Agip fino a via Dante. “Alle 11 di oggi abbiamo registrato il picco di + 1.40 sul livello di mediomare, un valore mai toccato”, dice Gozzoli. Sul posto ci sono due pattuglie della Polizia Locale, Cesenatico Servizi e Radiosoccorso. “Il maltempo sembra aver toccato e passato il suo apice, le condizioni paiono in miglioramento”, prosegue il sindaco.

Strade chiuse al traffico

Sempre in quella zona si sonio registrati problemi alla viabilità causati dall’allagamento di via Melozzo da Forlì e e via Bernini: entrambe le strade sono state chiuse al traffico. La polizia locale e la protezione civile stanno monitorando costantemente l'intero territorio.