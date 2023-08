All’Arena Lido rivivono le emozioni di Claudio Baglioni

Questa sera a Gatteo Mare ben tre spettacoli tutti con inizio alle 21.30. In piazza Romagna Mia "Divertipiazza" spettacolo di musica e intrattenimento con Giorgio Live a cura del Gatteo Mare Summer Village. All’Arena Lido Rubicone "Igor Minerva & Band", un concerto spettacolo che fa rivivere al pubblico le emozioni della musica e delle canzoni di Claudio Baglioni. In piazza della Libertà "Family Night" spettacolo e animazione per bambini e famiglie a cura del Gatteo Mare Summer Village.