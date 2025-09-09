Allarme a Martorano: "Il primo problema?. La messa in sicurezza di via Ravennate"

Pur lavorando a Milano e spostandosi non di rado all’estero, Andrea Alma, 25 anni, è presidente pienamente operativo del quartiere Ravennate, motivo in più per rientrare a Cesena dai familiari e tenere monitorata la zona di competenza, per l’incarico assunto.

Presidente, come ha iniziato a praticare così giovane l’impegno in quartiere? "Sin da piccolo sono cresciuto in un ambiente familiare in cui la politica era all’ordine del giorno e l’ho assorbito. Inoltre ho sempre avuto propensione ad aiutare il prossimo e a proiettarmi verso attività di associazionismo e volontariato".

Che studi ha fatto all’Università? "Relazioni internazionali e questo percorso credo possa avere arricchito la mia attitudine a fornire un servizio alla comunità in cui vivo".

A fine anno si andrà al voto per i nuovi quartieri: quali opere principali sono state realizzate dal Comune nel Ravennate nel quinquennio che sta per concludersi? "Sono stati effettuati vari interventi, ma quello più rilevante è senza dubbio la pista ciclabile lungo la via Ravennate nel tratto Martorano–Centro, che era molto attesa dai residenti e che è importante perché mette in sicurezza il passaggio di pedoni e ciclisti".

Quale bilancio si può stilare dell’attività del Ravennate e di ciò che è stato realizzato? "Direi che il bilancio è sufficiente, ma è anche vero che si poteva fare di più a livello di grandi opere per rispondere ai tanti bisogni del quartiere".

Il consiglio di quartiere che cosa può fare di più? "Cercare di essere sempre più a disposizione dei cittadini. Un altro terreno su cui si deve migliorare è però conferire agli organismi di quartiere maggiori centralità e potere decisionale"

Quali interventi prioritari vanno realizzati dal Comune nel quartiere Ravennate? "In primo luogo la messa in sicurezza completa di via Ravennate, dove c’è sempre molto traffico, quindi la palestra della scuola di Martorano e l’atteso completamento della pista ciclabile all’interno delle frazioni, in particolare Ronta e San Martino in Fiume"

Esiste una emergenza sicurezza per le persone e in strada? "La carenza di sicurezza non viene percepita in maniera rilevante nel quartiere intesa come contrasto alla criminalità, mentre per la salvaguardia della sicurezza stradale sono state svariate le richieste di rallentamento della velocità lungo via Ravvenate, a Martorano e nelle altre frazioni, e di allargamenti di alcune strade secondarie, troppo pericolose".

Al quartiere Ravennate è in vigore il controllo di vicinato? "Purtroppo non più, per mancanza di referenti. In passato è stato attivo per la frazione di Ronta e riteniamo sia utile introdurlo nuovamente. Sarà un impegno per il futuro".

Servono più luoghi di aggregazione per i giovani? "Credo che ormai i luoghi di aggregazione creati apposta, in maniera artefatta, siano concettualmente superati. Voglio dire che i giovani hanno sempre avuto i loro luoghi e momenti di incontro e non si tratta di inventarne altri. Il nostro quartiere è perdipiù dotato di aree verdi ideali per i più giovani, largamente sfruttate".

Ma serve veramente il consiglio di quartiere oggi, bypassato anche da Cesena Segnala del Comune che intercetta direttamente le richieste dei cittadini? "Il consiglio di quartiere ha una funzione da intermediario tra cittadini e amministrazione. L’idea che personalmente mi sono fatto è che occorrano però maggiore autonomia e potere decisionale da parte dei consiglieri, in modo che chi si mette a disposizione possa percepire i suoi sforzi come maggiormente valorizzati".

Si ricandiderà alle elezioni di fine anno? "Si!".