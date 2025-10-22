Allarme aggressioni e criminalità: "Droga? Provata dal 37% dei giovani"

Comandante Andrea Piselli, da quattro anni è alla guida della polizia locale a Cesena (82 tra agenti e ufficiali), ci fa un bilancio di questo periodo?

"Sono estremamente soddisfatto, perché ho avuto la possibilità grazie all’Amministrazione di puntare su percorsi di modernazzinazione importanti, grazie a risorse comunali, regionali e statali. Esempi? La modernizzazione della camera di sicurezza per i detenuti di breve durata, il posto di segnalamento per impronte digitali e foto segnaletiche, la camera per audizioni videoregistrate, il nuovo sistema informatico gestionale, il rinnovamento del parco veicolare, la costituzione dell’unità cinofila, e l’avvio di una squadra di piloti di droni".

Nodi e punti critici a Cesena: partiamo dalla zona stazione...

"In stazione un grosso pericolo sono le persone che vivono ai margini della società. La grande opera di riqualificazione della zona ha un valore fondamentale, ma non significa l’azzeramento dei problemi. Nei confronti di chi vive ai margini cerchiamo di favorire la reintegrazione sociale, e questa è una città che al soccorso sociale dedica risorse importanti. Le quali innescano però un effetto collaterale di attratività, e le persone ai margini sono il prodotto finale di errori di vita compiuti generalmente con l’abuso di droga e alcol".

Droga, spacciatori e baby spacciatori. Anche Cesena non è immune...

"Purtroppo i dati sono drastici. Basti pensare che secondo una statistica del Ministero dell’interno, nel 2024 gli studenti italiani che almeno una volta nella vita hanno consumato una sostanza illecita (droghe leggere o pesanti, escluso tabacco e alcol) sono stati il 37% del totale. Almeno un terzo della popolazione giovanile ha avuto un’occasione di esperienza con la droga. Ci sono 200mila procedimenti pendenti in Italia per droga, 80mila nuovi ogni anno, e almeno 15mila persone condannate ogni anno per droga".

Alcuni prof delle scuole superiori cesenati lamentano il fatto che gli spacciatori si appostano fuori dagli istituti...

"Spacciatori fuori dalle scuole purtroppo ci sono, perché è lì che la domanda e l’offerta si incontrano. L’affiliazione precoce alla droga è un dato di fatto per gli adolescenti. Il contrasto della diffusione della droga lo stiamo combattendo. Recentemente abbiamo arrestato un 27enne di Rimini con mezzo chilo di hashish ritirato alla stazione di Cesena. A Cesena abbiamo qualche decina di soggetti che campano di spaccio, per lo più si tratta di irregolari che fanno piccole cessioni di stupefacente, generalmente gli spacciatori sono maggiorenni, pochi i casi di minorenni".

Altro problema sono le aggressioni. Ultima quella subita da due stranieri da una quarantina di persone in centro...

"Le aggression purtropo succedono anche nel resto del paese. Questa città subisce una certa aggressività diffusa soprattutto tra giovani e giovanissimi, come accade un po’ in tutto il mondo. A fronte di questa aggressività giovanile che poi conduce anche a una movida violenta, un primo responsabile si può rintracciare tra i canali social a cui attingono i giovani. Certi messaggi incontrollati ci impongono di attivare degli approcci nei confronti di giovani per riuscire a intercettare fenomeni di allarme, a cominciare da una popolazione che ha linguaggi e attenzione diverse da quelle a cui siamo abituati".

E la brutta vicenda del petardo a scuola?

"Un fatto simile è successo al Cubo qualche anno fa e grazie alle telecamere di videosorveglianza abbiamo trovato il responsabile, che era un ragazzo di 14 anni che voleva fare paura con un botto in aula. Una bravata che può costare cara, perché anche al Serra, qualcuno poteva ferirsi".