Allarme dall’Oltresavio: "La microcriminalità avanza"

La zona di via Ex Tiro a Segno sta vivendo un grave momento di crisi che preoccupa residenti, commercianti e tutta la comunità. La denuncia arriva in modo esplicito da Vincenzo Mastropasqua che nella zona dell’Oltresavio ha avuto a che fare con la gravissima situazione causata dall’alluvione.

"Negli ultimi mesi – specifica – si sono moltiplicati i furti e le attività di spaccio di droga, creando un clima di insicurezza e degrado che rischia di compromettere la qualità della vita in questa parte della città. La situazione si è aggravata al punto che si registrano episodi di spaccio che si ripercuotono con la presenza di siringhe usate e altri rifiuti pericolosi abbandonati nell’area. Un quadro che non può essere tollerato e che mette a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini. I residenti e gli esercenti sono ormai esasperati e chiedono un intervento urgente da parte delle autorità pubbliche. È stata annunciata una possibile assemblea presso il quartiere San Rocco, un momento di confronto e di decisione collettiva per individuare le azioni necessarie a risollevare questa situazione di degrado".

"Cesena non può e non deve diventare una città in mano a pochi che comprimono i diritti di tutti, in particolare la serenità e la libertà di vivere in sicurezza – aferma con decisione –. La richiesta è chiara: interventi immediati di sicurezza, più controlli e un piano di riqualificazione che coinvolga le istituzioni e la comunità. Il quartiere, già provato da altre emergenze come l’alluvione, non può ulteriormente subire un degrado che mina i valori fondamentali di convivenza civile e di rispetto reciproco. La situazione attuale rischia di svalutare la qualità della vita degli abitanti e anche il patrimonio immobiliare, compromettendo il valore delle case".

"La speranza – conclude Vincenzo Mastropasqua – è che questa situazione possa essere affrontata con decisione e collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e amministrazione comunale".