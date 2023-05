Allarme della Coldiretti "Salviamo i nostri alberi"

"Salviamo la frutta italiana" è il drammatico appello che Coldiretti ha lanciato ieri dal palco del Macfrut di Rimini. La Confederazione ha voluto mobilitare i propri agricoltori e allevatori e sensibilizzare così l’opinione pubblica, dedicando un’intera giornata alla valorizzazione della frutta e verdura italiane. Sì, perché le varietà ortofrutticole coltivate da un capo all’altro del Paese rischiano di scomparire, con effetti devastanti su economia, lavoro, ambiente e salute della popolazione: secondo l’analisi di Coldiretti, presentata ieri, la situazione peggiore si registra per le pesche nettarine, con la scomparsa di quasi metà delle piante (-45%), come per l’uva da tavola (-43%) e le pere (-34%). Ma è stata estirpata anche una pianta di pesco su 3 (-33%), una pianta di mandarino su 5 (-20%) e ben il 16% degli alberi di arance, mentre crescono, in controtendenza, solo i kiwi (+11%). La strage di piante da frutto provoca la progressiva desertificazione dei territori. Complessivamente, la superficie nazionale coltivata a frutta si è ridotta a 516mila ettari: oltre centomila, rispetto a 15 anni fa, sono andati irrimediabilmente perduti.

Allo stand di Coldiretti (padiglione D5 del quartiere fieristico riminese), è possibile vedere e toccare con mano la mappa dei frutteti italiani vittima di una decimazione che ha molteplici cause: dai prezzi troppo bassi, incapaci di remunerare i costi di produzione sostenuti dalle aziende agricole, ai rincari energetici e all’impennata dei prezzi di materie prime, fertilizzanti e imballaggi; dal proliferare degli agenti patogeni all’aggravarsi degli eventi atmosferici avversi, fino alle difficoltà nel reperimento di manodopera.

Ma a pesare sul settore è anche, nell’ultimo anno, la contrazione del potere d’acquisto degli italiani: secondo i dati del Cso Italy, presentati ieri, gli acquisti di frutta e verdura sono crollati del 9% in quantità rispetto allo scorso anno. Siamo ai minimi dall’inizio del secolo. Il brusco calo ha fatto scendere il consumo individuale sotto la soglia minima di 400 grammi di frutta e verdure fresche per persona, raccomandata dall’Oms per una dieta sana.

"In un Paese come l’Italia, leader mondiale nella qualità dell’alimentazione, è importante valorizzare gli ingredienti base della dieta mediterranea, a partire proprio da frutta e verdura, e ricostruire il legame ancestrale tra i prodotti dell’agricoltura e i cibi consumati ogni giorno", ha dichiarato il presidente Coldiretti, Ettore Prandini.