Allarme della Provincia "Danni per 400 milioni, risorse ormai esaurite per le emergenze"

di Andrea Alessandrini

Al consiglio provinciale aperto sull’alluvione tenutosi ieri nella sede di piazza Morgagni a Forlì, presenti vari sindaci del territorio forlivese e cesenate, il presidente Enzo Lattuca ha fatto il punto sulle conseguenze del disastro, sugli interventi in atto e sui danni subiti. Forte l’allarme lanciato: senza tempestive risorse la Provincia non può procedere con gli interventi. Hanno preso la parola anche vari sindaci, fra cui quello di Sarsina, uno dei comuni più colpiti, Enrico Cangini. Assente il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini impegnato nel consiglio comunale concomitante. Al termine della seduta il presidente Lattuca non ha nascosto la soddisfazione per l’unità di intenti emersa, al di là dei colori politici: "Clima sereno e collaborativo e convergenze di tutti i sindaci, anche quelli di centrodestra, sulla necessità di nominare al più presto il commissario e ricevere in tempi stretti le risorse per attuare gli interventi".

"La Provincia - è entrato nel merito degli interventi Lattuca – si è attivata con i propri appalti di pronto intervento con una spesa ad oggi sostenuta pari a 4.286.000 di euro, senza però contemplare interventi strutturali di ricostruzione del corpo stradale". Lattuca è passato poi al tema del conteggio dei danni.

"La ricognizione del danno - ha affermato – è stata resa difficile dall’impraticabilità della rete stradale di alcune zone e dall’imponente numero di dissesti che ammonta a circa 485 eventi. Di questi si contano almeno trenta fenomeni franosi di considerevole entità e difficile soluzione. Si sono rilevate ad oggi almeno 22 situazioni di interruzione o di forte limitazione alla circolazione di tratti stradali su un totale di 106 strade provinciali per un totale di 1.015 chilometri di strade. È stata avviata una ispezione dei ponti e viadotti della rete stradale interferente con i principali corsi d’acqua interessati. Compromesso, dal punto di vista strutturale, il viadotto sul torrente Voltre in località Meldola. L’ammontare del danno stimato è di oltre 407 milioni di euro, cifra che potrà essere confermata solo dopo le indagini per la progettazione necessaria per intervenire nella fase di ricostruzione delle parti stradali danneggiate".

Il presidente si è soffermato quindi sulla richiesta di finanziamenti per i danni subiti. "Sono stati individuati interventi di somma urgenza, interventi sulla rete provinciale strategica e rappresentata dalle viabilità di fondovalle e le principali intervallive e poi gli interventi sulla rete stradale secondaria. La situazione resta particolarmente difficile nei Comuni forlivesi di Modigliana, Tredozio, Dovadola, Predappio, Civitella, Santa Sofia, e quelli cesenati di Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sogliano in quanto gli interventi realizzati non garantiscono i livelli di sicurezza necessari in caso di avverse condizioni meteorologiche e necessitano di ulteriori interventi ad oggi non finanziati".

Lattuca si è detto preoccupato perché le attività di ripristino avviate dalla Provincia sono in via di conclusione per esaurimento delle risorse stanziate. Sono previsti, con le residue risorse disponibili, nei prossimi giorni ulteriori lavori di ripristino sulla sp53 a Monte Sasso, sp29 tra Ranchio e Linaro, sp88 in prossimità dell’abitato di Montetiffi, sp75 in prossimità dell’abitato di Oriola e Diolaguardia, sp47 verso Monte Mirabello e sp26 Carnaio.

Tra gli edifici pubblici che hanno subito danni per un importo di 800mila euro sono comprese anche scuole fra cui le cesenati Ite Serra e istituto Agrario Garibaldi e vari edifici forlivesi. Per quel che concerne la situazione dei fiumi in carico alla Protezione civile regionale è stato stimato un totale di somme urgenze pari a 13milioni e 300mila euro. Quattordici gli interventi avviati: uno ultimato e tredici verranno completati entro il 30 settembre nella lunga estate delle riparazioni urgenti.