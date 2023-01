Allarme furti, i ladri ripuliscono il parco giochi

di Giacomo Mascellani

I furti continuano ad essere una delle principali piaghe anche in riviera. Nei giorni delle festività natalizie, c’è stata una escalation di scorribande di ladri. Ai topi d’auto e di appartamento che imperversano nei parcheggi del centro e nelle vie più abitate di Cesenatico, si sono aggiunte purtroppo le bande di ladri organizzati e abili nell’utilizzare le attrezzature da scasso, tant’è che alcune case sono state svaligiate e le casseforti contenenti denaro contante e gioielli, aperte con il flessibile come fossero scatolette di tonno. Uno degli aspetti singolari è la tendenza ad anticipare i colpi nelle ore pomeridiane, quando è ancora giorno, segno evidente che le bande seguono i movimenti dei padroni di casa e colpiscono quando le abitazioni sono vuote.

Su questi episodi indagano i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, che hanno raccolto le denunce ed eseguito dei sopralluoghi, per reperire indizi e informazioni utili all’identificazione dei malviventi. Si passano ovviamente anche le immagini delle telecamere, sia quelle pubbliche posizionate lungo le strade e le piazze dove i ladri sono transitati prima e dopo aver messo a segno i furti, sia quelle private di proprietà di banche e attività commerciali.

A proposito di telecamere, è decisamente singolare quanto accaduto l’altro giorno al Cesenatico Village in viale Carducci, il luogo dove d’estate è allestito il parco giochi per famiglie con bambini. Qui un ladro, forse aiutato da un palo presente all’angolo della strada, si è introdotto all’interno della struttura, ha scassinato la casetta in legno dove c’è la biglietteria e ha rovistato tra i cassetti.

Il malvivente si è mosso in pieno giorno, attorno alle 15 di domenica, e le telecamere presenti in vari punti lo hanno registrato in tutti i suoi spostamenti. Si tratta di un giovane vestito di scuro con abbigliamento sportivo, un berretto, moro, di carnagione bianca e medio alto di statura. Prima ha tentato di forzare varie serrature e lucchetti, poi è riuscito a scardinare le protezioni della cassa centrale, dove ha rubato parecchi oggetti. Alcuni residenti e passanti hanno dato l’allarme e sul posto si è precipitata una pattuglia dei carabinieri. Riguardo la presenza di questi ladruncoli da quattro soldi e di ladri che colpiscono con destrezza, si stanno vagliando le posizioni di persone che hanno già dei precedenti penali per furto e ricettazione, ma non si scartano gli uomini con qualche macchia nella fedina penale, i quali ufficialmente fanno gli operai o gli artigiani nei cantieri e poi utilizzano le attrezzature da lavoro ed il flessibile come oggetti da scasso per andare a rubare.