"Allarme, medici all’estero perché sono pagati meglio"

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale a sette mesi mesi dall’avvio del suo mandato, invitato ad una serata al Rotary Club Cesena (organizzata con i Rotary di Cesena-Valle del Savio, Cervia-Cesenatico e Valle del Rubicone), annuncia cinque anni di riforme e sceglie di intervenire su alcune priorità.

Comincia dal sistema sanitario ("Il migliore d’Italia ma con dei limiti"), punta l’attenzione sulla denatalità ("Di questo passo andiamo verso l’estinzione"), lancia l’allarme sulla crisi della produzione industriale e manifatturiera che si riflette pesantemente sulla Romagna ("Mai vista una congiuntura così grave"). In merito al trend demografico, il cui calo il presidente della Regione definisce "drammatico", evidenzia che è iniziato già almeno 20 anni fa e che neppure gli immigrati ("Ma sono di più gli italiani che se ne vanno all’estero che gli stranieri che vogliono venire nel nostro Paese") oggi fanno più figli.

Le misure in campo riguardano prevalentemente i servizi sociali e scolastici. Ma si profila una più pesante ripercussione sul servizio sanitario su cui incidono sempre di più anziani e non autosufficienti (che drenano finanze per 130 milioni all’anno per 200 mila assistiti che diventeranno a breve almeno 370 mila).

De Pascale non tace le problematiche legate alle liste d’attesa, ai medici e agli infermieri se ne vanno all’estero dove sono meglio pagati, e ai Cau tra partenze difficili e inopportune sovrapposizioni con i medici di base. Per Cesena c’è la sfida del nuovo ospedale che sarà un contributo importante per la sanità di tutta la Romagna e non solo. "Entro l’anno - dice il presidente - contiamo di varare il progetto esecutivo". Inevitabile l’accenno alla cura del territorio dopo gli eventi catastrofici del 2024. "Qui tutto va cambiato - dice De Pascale - poiché questa pianura alluvionale, dove i fiumi sono diventati canali, non è più all’altezza delle emergenze climatiche".

Via dunque alle casse di espansione già in realizzazione senza dimenticare che l’emergenza va affrontata con il governo nazionale e che ci sono in stanziamento dai 25 ai 50 milioni di euro in tre anni. Ed eccolo davanti ad un "calo di produzione industriale che ha dato l’avvio alla più grave crisi che si ricordi".

"La nostra regione - afferma il presidente della Regione - ne paga un prezzo alto, perché non c’è settore che non sia coinvolto e qua li abbiamo tutti". L’aiuto potrebbe arrivare dalle infrastrutture: l’alta velocità, un sistema aeroportuale regionale e, in finale, ma con forza, il sostegno al passante di Bologna.

