Allarme nella vicinale a Piavola. La frana intralcia la carreggiata

I lavori di messa in sicurezza del territorio ferito dagli eventi estremi di maggio 2023 non si arrestano. Proseguono infatti le opere di manutenzione straordinaria di ripristino di frane e smottamenti sul versante collinare ma anche gli interventi di messa in sicurezza di interi tratti stradali.

È proprio questo il caso di via Rovereto, a circa 300 metri da via Raggi della Torre, in località Piavola, messo in sicurezza, a partire da oggi, dagli uffici comunali di Cesena.

Nel dettaglio, sui terreni di proprietà privata nel versante in destra idrografica del Rio Mendra e lungo la strada vicinale di uso pubblico via Rovereto, in gestione ai Consorzi Stradali Riuniti, è presente una frana attivata a seguito dell’alluvione di maggio 2023. A causa delle recenti precipitazioni piovose la frana si è spostata ulteriormente interferendo con l’adiacente Rio Mendra e la stessa strada in oggetto.

Da alcuni sopralluoghi effettuati dal personale tecnico del Comune, dei Consorzi stradali Riuniti e della Regione è emerso che la frana ha ingombrato parte della carreggiata stradale della vicinale Rovereto e che, nonostante i recenti interventi di rimozione dei terreni da parte della Regione Emilia-Romagna, continua lo spostamento verso valle mettendo a rischio il pubblico passaggio lungo questo tratto di strada.

Pertanto, al fine di mettere in sicurezza l’area e in vista di un intervento di ripristino al momento oggetto di interlocuzione tra gli enti pubblici e i soggetti privati interessati, a partire da ieri lungo il tratto stradale interessato la circolazione viene regolata da un divieto di transito valido per tutti, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di cantiere, dei residenti o attività presenti.