Allarme per la crisi della scuola: "Gli studenti regrediscono?. È responsabile la società"

Secondo l’ultimo rapporto Censis, l’Italia sta tornando alla subcultura. Il 50% degli italiani non sa indicare il secolo della rivoluzione francese, il 30% non conosce l’anno dell’unità d’Italia o quando è entrata in vigore la Costituzione, il 42% non sa quando l’uomo è sbarcato sulla Luna. Il 18,4% non può escludere che Giovanni Pascoli sia l’autore de I promessi sposi e il 6% non pensa che Dante Alighieri abbia scritto La divina commedia. Il 35% degli adulti italiani non riesce a comprendere se non testi molto brevi e molto semplici. C’è qualcosa che non va nel sistema educativo italiano, verrebbe da dire. In città se ne parlerà (lunedì 5 maggio alle 18) nell’ambito del "Movimento di cooperazione educativa" di recente formazione tra docenti, educatori e famiglie, presso il Centro Studi Servizi Educativi di via Aldini. Tra i relatori Elena Baredi, assessora alla scuola.

Elena Baredi, se così tanto è cambiato nelle performance degli studenti qualcosa non sta andando come deve, chi mettiamo sul banco degli imputati?

"La società. Che da almeno 20 anni non ritiene più che la scuola sia una infrastruttura necessaria. Eppure è nella scuola che impariamo ad essere cittadini, a rispettarci e ad arricchire il nostro potenziale cognitivo. La scuola deve tornare al centro del dibattito pubblico e politico, una necessità sulla quale, invece, ci si è rilassati".

Il ministro Giuseppe Valditara ha predisposto le nuove linee guida (per infanzia ed elementari), che entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico 2026-2027. Come ci si prepara nelle scuole cesenati a queste indicazioni?

"Dal mio punto di vista queste linee guida non rispondono alle esigenze. Prima di tutto occorre mettere mano ai cicli scolastici. Alla fine dell’obbligo dei 16 anni, ossia due anni di scuola superiore, che formazione hanno avuto i ragazzi?".

Ma da dove cominciare?

"Intanto coinvolgendo tutto il mondo della scuola, che non si riflette in queste indicazione poiché appaiono calate dall’alto. Indicazioni elaborate in fretta e furia. In più contengono un accento fortissimo alla cultura nazionale e occidentale, chiusa ai rapporti internazionali e al mondo, che sembra accantonare tutte le relazioni storiche che vanno oltre ad un’area geografica limitata. La storia viene ridotta alla biografia delle nazioni occidentale. Eppure già alla elementari si parla di geostoria".

Prevale dunque uno spirito critico verso tali linee guida?

"Si. Ma è positivo che a Cesena, dopo molti anni a questa parte, si torni a parlare, trasversalmente, della scuola, che diventa oggetto di confronto pubblico e politico. A questi incontri sono invitate anche le famiglie".

Le nuove indicazioni sollecitano un più stretto rapporto con le famiglie, ma non è lì che si annida il varco attraverso cui gli studenti sfuggono all’impegno?

"La scuola funziona se tutte le sue componenti sono attive e dialoganti tra loro. Ma con ruoli diversi. E gli insegnati devono essere maggiormente riconosciuti nella loro professionalità e dignità. Studiare è anche fatica. La scuola non lo deve negare, ma non possiamo immaginare che gli studenti di oggi siano quelli di 30 anni fa. E’ grave che non si sappia chi ha scritto la Divina Commedia, ma non possiamo iniziare da lì".

Da dove, dunque?

"Dal chiedere agli studenti di essere prima di tutto cittadini con una grande responsabilità. Ma dobbiamo anche denunciare quanto poche siano le occasioni in cui i ragazzi sono davvero ascoltati".