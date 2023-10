Allarme per le opere publiche rincarate

di Giacomo Mascellani

La variazione di bilancio sul piano triennale 2023-2025 è l’argomento centrale della seduta del consiglio comunale che si terrà oggi alle 19, nella sala del Palazzo municipale di via Marino Moretti.

Dopo le comunicazioni del sindaco Matteo Gozzoli, l’assessore al bilancio Jacopo Agostini presenterà le variazioni a cui l’ente deve mettere mano, rispetto alle previsioni di spesa e di incasso. Una mano al bilancio lo darà l’autovelox collocato sulla Statale Adriatica, in quanto nella previsione erano inseriti 1 milione e 200mila euro di incasso, che saranno invece oltre 2 milioni, con un più 950mila euro circa.

A questo dato vanno aggiunte maggiori spese, in particolare 340mila euro per le notifiche, le spese postali e di gestione; così come 200mila euro saranno inseriti in un fondo per le multe non riscosse. Si incasserà invece meno dall’Imposta di soggiorno. Lo scorso anno furono incassati 2 milioni e 130mila euro, nella previsione di quest’anno la cifra era 2 milioni e 300mila euro, ma essendoci stati meno turisti, l’assestamento si farà attorno ai 2 milioni, quindi 300mila euro in meno della previsione precedente. Nella parte corrente ci sono sistemazioni per aumenti di spesa nelle scuole, come mensa, sostegno all’handicap, utenze e altre voci, per un totale di 170mila euro. I contributi per asili nido alle famiglie in funzione dell’Isee che dovrebbero essere circa 85mila euro, sono invece una partita di giro, nel senso che tale cifra impegnata dal Comune viene coperta dalla Regione.

Sono aumentati gli interessi dei mutui ed anche il Comune spenderà di più, si calcola circa 23mila euro. Inoltre c’è il ripristino del fondo di riserva che viene rimpinguato con 129mila euro, un tesoretto che viene tenuto dall’Amministrazione per esigenze particolari, eventuali spese future necessarie e non previste.

Nei cantieri i rincari faranno spendere di più nelle opere pubbliche, quindi 40mila per chiudere la contabilità finale del ponte di via Ferrara, 150mila euro per l’adeguamento prezzi nella ex colonia Prealpi dove si stanno ultimando ben 18 appartamenti per le famiglie meno abbienti, altri 150mila euro per il trasloco dei vari moduli delle classi dalla scuola elementare di Sala dove si stanno ultimando i lavori alla scuola media ’Dante Arfelli’ dove i lavori inizieranno il prossimo anno e temporaneamente saranno ricavate le classi della scuola elementare di via Saffi. Circa 50mila euro saranno invece spesi per i lavori in programma allo stadio comunale e nello specifico per degli adeguamenti collegati alla possibilità di ospitare eventi e concerti per una capienza aumentata sino a 10mila spettatori, potenziando la sicurezza e l’antincendio, con uscite di emergenza, attrezzature e percorsi di uscita diversi.

Fra le iniziative turistiche si aggiungono 35mila euro per completare il programma del Natale e 30mila euro nella cultura per organizzare il Festival del Podcast. "Abbiamo apportato delle correzioni sul piano triennale - ha commentato l’assessore Jacopo Agostini - , perchè ci sono variazioni nelle entrate e nelle uscite, ma ciò che importa sono i conti del Comune sempre in ordine".

E questo è un dato importante non solo per gli amministratori cesenaticensi ma soprattutto per tutti i cittadini che sanno che la città è amministrata da persone che sanno bene come usare il denaro pubblico. E sempre a vantaggio di tutti. E non è certo poco.