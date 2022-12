Allarme truffe con finte chiamate

Attenzione alle truffe. A lanciare l’allarme è Federconsumatori che ha raccolto in questi giorni varie segnalazioni su telefonate sospette ad opera di persone che si qualificano come impiegati di Federconsumatori Forlì–Cesena, anche se non lo sono. "Queste telefonate - scrivono in un comunicato - sono opera di truffatori perché si presentano fornendo qualifiche e informazioni false: parlano di bollette da verificare, caldaie e contatori da sostituire. Tutte scuse per avvicinare cittadini e cittadine e avere accesso alle informazioni private, tra cui codice fiscale e dati contenuti nelle fatture".

Federconsumatori vuole ricordare ai cittadini che non ha mai contattato direttamente le persone per stipulare contratti di forniture di energie o altri servizi. "Vi esortiamo a non credere a chi vi chiama cercando di estorcere informazioni private, con la scusa della vendita di servizi - concludono - e a non fornire dati personali o informazioni sui contratti stipulati; raccomandiamo in particolare alle persone fragili, di evitare di aprire la porta a chi non conoscete".