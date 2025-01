All’arte non si rinuncia: "Parigi è la città preferita"

Luca Manuzzi di Viaggi Manuzzi, una vacanza da sogno?

"Cosa evoca il sogno sono le stelle, quindi per vedere le stelle più belle dal nostro pianeta bisogna andare nei deserti. Io suggerisco il deserto della Namibia e il deserto della Atakama in Cile. Una dritta per una vacanza da sogno di mare è la Polinesia neozelandese: le isole Cook sono stupende per vegetazione, mare turchese e spiaggia bianchissima".

Una meta economica?

"Una meta interessante da valutare è una città che si raggiunge in volo da Bologna. È Cracovia, forse una delle mete più importanti della Polonia, una città medievale con reperti storici anche romani. Merita tanto ed è economica".

Una delle città d’arte preferite dai cesenati?

"La città d’arte per eccellenza è Parigi, una meta molto richiesta. Due rivelazioni in Italia sono Arezzo, e Pompei. Arezzo è una città storica medievale stupenda, con la cattedrale che è uno dei monumenti più importanti a livello nazionale. Ci sono affreschi strepitosi e nel centro storico ci sono ancora le botteghe di una volta che lavorano il cuoio, la pelle il legno. Ci sono tantissimi antiquari e restauratori. Altra meta sempre richiestissima è Pompei, noi la stiamo proponendo con guide di archeologi e antropologi".

Le vacanze culinarie sono scelte dai cesenati?

"Il Giappone è una delle mete che negli ultimi due anni è stata tra le più scelte dagli italiani, non solo per la cultura e la bellezza del paese, ma anche per la cucina. In tanti prima di partire prenotano anche i ristoranti. La etnocucina è entrata nel modus di viaggiare in maniera preponderante, quando si va in giro per il mondo la possibiltà di fare esperienze culinarie è diventata un lait motive. Come pure le nostre aree geografiche più vocate per la produzione di vini sono mete per turisti stranieri in maniera massiccia". Una meta per un viaggio di nozze?

"Il tema dei matrimoni all’estero non è più una cosa sporadica ma ci sono tante coppie che scelgono di sposarsi negli Stati Uniti, in Oriente, ai Caraibi o alle Maldive. Un posto per una luna di miele molto bello è il Sud Africa, dove puoi vedere città, natura, parchi mare e fare safari".

Hanno successo i viaggi per sole donne organizzati dall’agenzia Manuzzi?

"Il ‘viaggio in pink’ è richiestissimo. Quest’anno avrà come destinazione l’India, ed è già in programma un viaggio un po’ più breve a Instanbul".

Una vacanza per sportivi?

"Si viaggia molto per passione, e lo sport è una delle grande passioni e punto di riferimento di noi cesenati. Le vacanze in bici, per fare gli allenamenti invernali, si fanno alle isole Canarie".