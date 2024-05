All’assessore non tornano i conti: "Il governo ci toglie 2 milioni: a rischio stipendi e servizi"

Si premia il merito. Magari. Uno dei nervi da sempre più scoperti del sistema Italia in queste ore sta mostrando un’altra delle sue contestatissime facce, questa volta a danno delle amministrazioni locali, alle quali potrebbe venire tagliato un numero di risorse maggiormente concentrato sulle realtà più virtuose. Una categoria nella quale rientra anche il Comune di Cesena che sta rischiando seriamente di vedersi sottrarre finanziamenti statali per oltre 500mila euro all’anno da oggi al 2028. Il tema, sollevato in maniera bipartisan da amministrazioni di centrosinistra come di centrodestra, a palazzo Albornoz è stato sciorinato dall’assessore al bilancio Camillo Acerbi. "Il tema ruota attorno al fatto che dal Ministero delle Finanze sabato scorso è arrivato il decreto attuativo che stabilisce un taglio complessivo di circa 300 milioni di euro all’anno (almeno fino al 2028) riconosciuti dallo Stato alle amministrazioni territoriali. La mia non è una polemica fine a se stessa, ma una richiesta di ripensamento che trova concordi anche tanti amministratori che sostengono il Governo. A partire dal sindaco di Treviso, tanto per citare un esempio estremamente limpido".

Il nodo è la necessità di risparmiare fondi a livello nazionale per far fronte per esempio alla voragine finanziaria aperta dal Superbonus. "Il tema è noto – conferma Acerbi – e a dimostrazione del fatto che non parlo per partito preso, anche condivisibile. Non è facile per nessuno far fronte all’aumento delle spese. Una prima parte del provvedimento, del valore di 100 milioni di euro all’anno, era stata varata già nel 2021, dal Governo precedente, che poi però la aveva congelata. A questa, che si appresta a entrare in vigore nel 2024, se ne aggiunge un’altra, del valore doppio e dunque di 200 milioni, la cui spartizione a livello territoriale avviene in maniera fortemente penalizzante per le realtà più virtuose, delle quali fa parte anche il Comune di Cesena. Restando sui 200 milioni in effetti, le quote da calare su ognuno degli 8.000 Comuni italiani, oggi verrebbero stabilite per metà in proporzione alla spesa già impegnata e per la metà restante sulla base delle somme relative al Pnrr secondo la visione che chi ha ottenuto di più (mostrandosi così virtuoso), ora dovrà pagare prezzo maggiorato i tagli. Con in più il fatto che al danno si aggiunge la beffa".

Il riferimento è al fatto che i tagli non potranno essere rivolti agli interventi legati al Pnrr, ma alla spesa corrente. "Questo significa - chiarisce Acerbi – che magari avremo una nuova palestra, ma nel frattempo faremo fatica a gestire l’ordinaria amministrazione. Il bilancio del Comune di Cesena vale circa 75-80 milioni di euro, una cifra che può far apparire di poco conto un taglio di 5-600.000 euro all’anno. Non è così, perché su certi tipi di costi non c’è modo di intervenire. Penso per esempio ai 23 milioni di euro legati al personale, ai 10 della scuola o ai 5 dell’elettricità. Che facciamo? Spegniamo i lampioni o non paghiamo i dipendenti? Tolte tutte queste voci, quello che resta è la carne viva. E tagliare sulla carne viva è dolorosissimo". Il margine di manovra ancora c’è: la finestra per gli interventi correttivi si chiuderà il 31 luglio e le trattative col Ministero delle Finanze sono già serratissime. "L’auspicio – chiude Acerb i – è che l’importo complessivo richiesto venga ridotto e che i risultati raggiunti non diventino un problema, ma siano un riconoscimento. Restasse tutto come è ora, da qui al 2028 la ripercussione complessiva sui nostri conti sarebbe di circa 2 milioni e 100.000 euro".