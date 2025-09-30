All’asta un immobile comunale. Offerte a partire da 225mila euro

Il Comune mette all’asta un altro immobile. L’Amministrazione ha infatti pubblicato un bando perla vendita di un appartamento situato al numero 62 di viale XXV Luglio, l’importante strada nella zona di Boschetto, il quartiere verde affacciato sul mare. La base d’asta è di 225mila euro. Si tratta di un’abitazione situata al piano terra di una palazzina dove ci sono quattro alloggi che si sviluppano in due piani. L’appartamento è composto da un ingresso, cucina, sala, tre camere da letto, un bagno, oltre ad un box in lamiera posto esternamente al corpo di fabbrica, utilizzabile come garage o cantina. I metri quadrati complessivi sono 95, quindi ha una valutazione inferiore ai 2.400 euro al metro, tuttavia occorre tenere in considerazione che si tratta di un immobile datato. Le persone interessate possono vedere l’abitazione e a tal riguardo il Comune ha fissato due date in cui è visitabile, che sono martedì 14 ottobre alle 10 del mattino e mercoledì 19 novembre. Per avere informazioni è possibile scrivere una mail a nicoletta.lugnani@comune.cesenatico.fc.it oppure chiamare lo 0547 79307. L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, e verrà aggiudicata all’offerta economicamente più elevata, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. La documentazione richiesta deve pervenire in Comune entro la mattina del 24 novembre. Sul sito del Comune di Cesenatico è disponibile tutta la documentazione.

g. m.