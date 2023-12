Alle Conserve c’è un presepe meraviglioso

Nel centro storico è stato inaugurato il Presepe delle Conserve, l’originale rappresentazione che da oltre trent’anni dà vita e attira migliaia di persone, in uno dei borghi marinari più visitati, dove gli scorci regalano cartoline uniche. Siamo in un luogo dove il tempo sembra veramente essersi fermato, perchè non c’è il traffico automobilistico, la pavimentazione è ancora in pietra e ci sono le ’conserve’, le strutture in mattoni a forma di tronco di cono rovesciato, scavate nel terreno, all’interno delle quali un tempo venivano conservati il pesce e vari prodotti alimentari, prima della diffusione degli impianti frigoriferi. Questa piazza è un pezzo di storia vivente e vederla con le statue artistiche a grandezza naturale, crea un’atmosfera di grande effetto.

Il Presepe delle Conserve, divenuto un appuntamento fisso della tradizione natalizia, venne allestito per la prima volta nel 1992 dal quartiere ’E Mont’, che ne affidò l’esecuzione all’artista cesenaticense Francesco Marconi che ne diresse la realizzazione con il compianto Ginesio Albonetti fino al 2000. Sei anni fa l’associazione incaricò del restauro altri artisti, poi Francesco Marconi ed altri volontari proseguirono nel lavoro di conservare e rendere gradevoli le statue, ripristinando lo spirito iniziale.

La Natività è allestita dentro l’unica conserva coperta visibile, mentre le altre statue a grandezza naturale illuminate, sono disposte nella piazzetta. L’allestimento è curato dalla Proloco del Monte, con un piccolo ’esercito’ di volenterose donne e uomini volontari, che sostengono l’associazione per far vivere questo momento magico ai residenti ed ai turisti.

A Natale, la Proloco del Monte organizza altre iniziative. Oggi si terrà un appuntamento con il mercatino dei Creativi, che si terrà lungo via Baldini, via Quadrelli e piazza delle Conserve, per mettere in mostra oggetti realizzati da artisti e artigiani sopraffini. Questo mercatino verrà replicato anche nelle successive giornate festive fino all’Epifania. Sempre oggi, dalle 16, si terrà un concerto del ’Cervia Gospel Soul’.

Ma le sorprese non finiscono qui, perchè nel pomeriggio ci sarà l’inaugurazione del nuovo lavoro natalizio a cura del gruppo ’Un mare di lana’ di Cesenatico; si tratta di piccoli capolavori realizzati da donne molto abili nel lavorare la lana e comporre oggetti di decoro. In piazzetta delle Erbe, sotto il murale di Walter Masotti, l’azienda Scarpellini ha invece realizzato un’aiuola con il ’moscone’ tipico delle spiagge romagnole e una decorazione di arbusti, sotto la direzione della Proloco del Monte e la collaborazione della Cooperativa stabilimenti balneari.