Alle Conserve gli archi della Scala omaggiano Niccolò Paganini

A Cesenatico si tiene un concerto della rassegna dei Notturni alle Conserve. Questa sera, alle 21, in piazza delle Conserve, nel cuore del borgo marinaro si esibirà il Quartetto Ottocento formato da Roberto Noferini al violino, Thomas Cavuoto alla viola, Sebastiano Severi al violoncello e Donato D’Antonio alla chitarra, per un omaggio alle musiche di Niccolò Paganini. Il direttore artistico della rassegna Thomas Cavuoto, sale dunque anch’egli sul palco, per uno degli appuntamenti più attesi. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e aperto a tutti. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura e Teatro del Comune in via Armellini sul porto canale dove c’è il Museo della Marineria, oppure telefonare allo 0547 79274 dalle 10 del mattino a mezzogiorno. Il successivo appuntamento dei Notturni alle Conserve è martedì 1° agosto, sempre alle 21, quando in piazza delle Conserve si esibirà il Nubilaria Clarinet Ensemble.Verranno proposti brani di Bartok, Borodin e Rossini.

g.m.