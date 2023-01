"Alle giovani coppie serve più speranza"

Augusto Biasini, 70 anni, ex primario di Pediatria e Terapia Intensiva pediatrica neonatale del Bufalini, alla cura dei bambini malati ha dedicato la vita. Ha collaborato con il Centro d’Aiuto alla Vita tenendo corsi. È uno dei figli di Oddo Biasini.

Cesena ha registrato il record negativo di nascite, 565 nel 2022. Come legge il dato?

"Andando alla cause eziologiche di questa nuova povertà: penso che essa scaturisca principalmente da un calo della speranza di poter progettare la propria vita".

Lei è cattolico. La speranza come virtù teologale, intende?

"Sì, ed è la più importante delle virtù , come ribadito più da teologi. La mancanza della speranza così diffusa nella società condiziona anche e soprattutto le persone più giovani chiamate a creare una famiglia".

Ci sono croniche difficoltà di contesto. Il sindaco parla di emergenza abitativa in città, ad esempio: per una coppia giovane è difficile trovare casa in affitto, non parliamo di acquistarla.

"È innegabile il fatto che il problema non è fare figli, ma mettere le giovani generazioni nelle condizioni di realizzare i propri desideri. Servono certamente politiche fiscali e di promozione del lavoro che favoriscano la natalità, ma all’origine conta prima di tutto educare alla prospettiva della famiglia come ambito di piena realizzazione della persona".

Intanto i matrimoni civili surclassano quelli religiosi.

"Il matrimonio, civile o religioso che sia, è comunque un’assunzione di responsabilità nel pensarsi genitori certamente maggiore rispetto alle convivenze che oggi attraggono molti giovani".

Lei a che età si è sposato?

"A 25 anni, ero iscritto alla specializzazione dopo la laurea in Medicina. Avevamo entrambi ,mia moglie ed io un grande desiderio di autonomia e di avviare una famiglia. Ma tutti e due avevamo il lavoro anche se all’inizio solo mia moglie aveva uno stipendio fisso: io a quel tempo non guadagnavo quasi nulla, ma ci interessava stare assieme e costruire. Alla base c’era un progetto, un’apertura di fondo a intraprendere la vita familiare e ad avere dei bambini Anche i nostri amici la pensavano come noi e ci siamo aiutati nel percorso. Abbiamo avuto tre figli".

Scarseggia la materia prima, ma il comune di Cesena costruisce nidi e asili.

"Ben vengano le scuole, ma diamoci da fare anche a creare un terreno favorevole ai nuovi nati con una svolta culturale: più impegno educativo e maggiori sostegni alla famiglia e alle coppie giovani che la vogliono creare".

Andrea Alessandrini