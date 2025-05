Alle Olimpiadi di matematica è il momento di tirare le somme

Oggi si tiene la terza ed ultima giornata della 41esima edizione delle Olimpiadi di Matematica. In mattinata, dalle 9.30 alle 11.30, presso il salone della colonia Agip, si terrà la cerimonia di premiazione ed interverranno gli organizzatori in rappresentanza dell’Umi e del comune di Cesenatico. Verranno esposti i risultati delle prove e si conosceranno i nomi dei ragazzi e delle ragazze che indosseranno la maglia azzurra e faranno parte della squadra portacolori dell’Italia alle Olimpiadi mondiali di Matematica, che quest’anno si svolgeranno in Australia all’inizio di luglio. I 300 finalisti della prova individuale si sono sfidati venerdì all’Agip, mentre i partecipanti alla prova a squadre che si sono sfidati al Palazzetto dello sport in via Magellano e nella palestra del Liceo scientifico "Enzo Ferrari" che ogni anno mette a disposizione gli spazi. Complessivamente sono circa un migliaio, provenienti da tutta Italia e selezionati su una base di 120mila studenti delle scuole superiori. Le Olimpiadi di Matematica hanno un peso anche sull’economia turistica, in quanto oltre agli studenti ci sono molti accompagnatori, seguiti come direzione tecnica e ricettiva da Arcadia Viaggi e T.O. Saranno tutti presenti assieme agli insegnanti, e molti di loro anche con i genitori, tant’è che oltre al capiente salone interno dell’Agip, l’organizzazione ha allestito delle sale esterne attrezzate con dei monitor giganti, per consentire a tutti di poter assistere alle tanto attese premiazioni. Come tradizione, gli organizzatori hanno invitato anche degli studenti stranieri.

Giacomo Mascellani