Alle radici del patrimonio verde: "Monitoraggio continuo delle nostre 30mila piante"

La forte ondata di maltempo che ha creato ingenti danni in riviera, ha risparmiato la città, che però storicamente non si è certo dimostrata immune a criticità legate alla sicurezza degli alberi. Ragion per cui il settore del verde pubblico è impegnato nel costante monitoraggio del patrimonio verde cittadino, a partire da quello più esposto a rischi per la sicurezza delle persone e delle cose. Numeri alla mano, Cesena dispone di circa 392 ettari di verde pubblico che includono parchi attrezzati, aree scolastiche, cimiteriali e sportive con circa 30.000 alberi. Tra il 2019 e il 2024 ne sono stati messi a dimora 5.155 nuovi, mentre ne sono stati abbattuti 1.343 a causa di disseccamenti, problemi di stabilità, o danni subiti.

Assessore all’ambiente Andrea Bertani, nelle ultime ore l’attenzione si è concentrata in particolare sui pini. "In città ne contiamo un migliaio, che a rotazione, ogni due mesi vengono ciclicamente controllati da personale qualificato, anche attraverso l’utilizzo dell’inclinometro. L’intento è quello di valutare la situazione in termini di sicurezza, anche in relazione alle condizioni del terreno. Infatti le radici del pino, che tendono ad allargarsi in maniera piuttosto ramificata, devono fare i conti con una serie di rischi che possono indebolirle. Eventuali lavori stradali svolti nelle vicinanze (magari legati alla presenza di infrastrutture idriche, elettriche o di altri servizi), ma anche semplicemente cambiamenti dell’assetto della zona. Non a caso i rischi maggiori si manifestano dopo piogge abbondanti, che penetrano nel terreno".

A Rimini si discute di sostituire i pini coi lecci. Un’opzione fattibile anche nel nostro territorio? "Guardiamo con attenzione al caso di Rimini, una realtà molto attenta a questo tipo di tematica. Ovviamente non si può generalizzare, perché ogni situazione è a se stante".

Per esempio? "Il monitoraggio deve andare di pari passo con la programmazione. Il punto non sta nel decidere se abbattere una singola pianta e con cosa sostituirla: serve allargare lo sguardo intere zone alberate e utilizzare un approccio di insieme. Cosa c’è intorno? Le radici possono allungarsi in profondità? Nel prossimo futuro potrebbero andare incontro a rischi come per esempio quelli legati alla manutenzione di un marciapiede? Ci sono condutture? In base a queste valutazioni, una pianta grande può essere sostituta da una di dimensioni più ridotte. E’ anche importante valutare i tipi di alberi da collocare nell’ottica della compensazione delle isole di calore e dunque del abbassamento delle temperature e del miglioramento della qualità dell’aria. Il che ci porta a un altro aspetto della stessa questione".

Quale? "Arrivo al tema dell’imboschimento. Ci sono aree della città che non vengono utilizzate come giardini o spazi verdi accessibili alla passeggiata. In questi spazi, dentro o attorno alla città, aumentare la densità degli alberi può avere un ruolo decisivo nell’ottica della tutela ambientale. Curare, monitorare e ampliare il nostro patrimonio verde è un tema che caratterizzerà i prossimi anni dell’agenda politica".