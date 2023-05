Alle stamperie va di lusso Il marchio su borse e foulard

L’arte della stampa tessile romagnola incontra il mondo della moda nella mostra "Tradizione futura". Accade alla Fondazione Fashion Research Italy di Bologna dal 5 maggio al 2 luglio, dove otto stamperie parte dell’Associazione Stampatori Tele Romagnole con sede a Cesena, invitati da Alberto Masotti, fondatore dell’istituto e già presidente de La Perla, si sono immersi nell’archivio tessile dei foulard Hermes, selezionando una serie di motivi che poi hanno impresso sui loro ‘foulard d’artista’ col tipico stampo in legno di pero intagliato con la fantasia desiderata e intriso di pasta ruggine. Stampo, mazzuolo, colore e, al posto della tela, seta dell’azienda comasca Ostinelli. Ecco nascere un incontro tra due mondi- l’artigianato e il mondo fashion- che oggi, come sottolinea il cavalier Masotti, ‘possono dar vita a una nuova espressione del Made In Italy. Un’operazione di scontroincontro culturale vincente, che ricorda quella già portata avanti dalla maison Dior su iniziativa della sua direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, con il contributo dei piccoli artigiani pugliesi (il padre è pugliese) ad alcune collezioni: tessuti, pizzo al tombolo, ricami.

A questo proposito, cavalcando l’idea di questo sposalizio inedito ma ben assortito, ecco che il prossimo ottobre arriverà sul mercato la seconda collezione di baguette Fendi chiamata "Hand in Hand" (Mano nella mano), che vedrà la collaborazione di vari artigiani italiani, tra i quali proprio la stamperia Pascucci di Gambettola con una baguette in torsello di canapa stampata. La bottega artigiana fondata nel 1826, dove è stato in visita con Silvia Venturini Fendi, il proprietario del marchio italiano il miliardario Antonin Arnault con la sua Lvmh, è presente anche a Bologna accanto alle stamperie Bertozzi, Miserocchi, Carpegna, Braghittoni, Peromatto, Ruggine, C’era una Volta. Tramandata nei secoli attraverso una metodologia semplice ma ingegnosa nata per riprodurre gli ornamenti dei tessili piu` raffinati, questa tecnica e` presente in molte civilta` in tutto il mondo, a partire dagli Egizi. In Italia e` espressione di un territorio specifico - la Romagna, appunto - che lega prodotto e storia, radici e reinterpretazioni, connettendo per natura tradizione e futuro. Riscoperta dal mondo della moda (La Perla fece anni fa una collezione con le stampe) arriva oggi in una mostra che presenta otto foulard con stampe davvero ‘rivoluzionarie’ rispetto alla tipicità dei motivi romagnoli, dalle stelle marine ai coralli con veliero, dai pappagalli ai motivi di pizzo e pois, dai fiori di campo alle farfalle.

Benedetta Cucci