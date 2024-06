Alle terme la notte è celeste: musica, cene, natura e relax

Se l’azzurro della riviera romagnola, anche quest’anno (dal 5 al 7 luglio), si tingerà di rosa, il verde della montagna d’Alto Savio tra un po’ di giorni si vestirà di celeste. Anche a Bagno di Romagna, la capitale turistica del nostro Appennino e unica stazione termale dell’intero comprensorio cesenate, torna infatti la "Notte Celeste delle Terme", una iniziativa che mette in campo la grande festa delle terme e del benessere, un evento unico a livello nazionale, che quest’anno gira la boa della 12° edizione. Dal 21 al 23 giugno, con la giornata clou sabato 22, le Terme dell’Emilia Romagna e le sue località termali saranno il grande palcoscenico di balli, concerti dal vivo, feste in piazza, visite guidate, cene sotto le stelle, percorsi d’arte e nella natura, ma soprattutto l’occasione per provare tanti trattamenti di benessere termale. Molti centri termali, fra cui Bagno, rimarranno aperti fino a sera inoltrata per bagni in piscina, idromassaggi sotto le stelle, saune, aree relax. Ci sono anche iniziative dedicate ai bambini. Venendo a Bagno, il 21 e 22 giugno, dalle 21, l’antico centro storico del borgo termale darà vita alla grande festa "Notte romantica dei Borghi più belli d’Italia", con la partecipazione nella serata di sabato di due beniamini della trasmissione Amici: Aaron e Federica Carta. L’animazione a Bagno continuerà anche domenica mattina fino al tardo pomeriggio con mercatini e stand gastronomici. Per apprezzare il benessere termale soggiorni a tema al Ròseo Euroterme Wellness Hotel e alle Terme di Santa Agnese. Bagno offrirà, altresì, un ricco programma di escursioni. Si comincerà sabato mattina 22 giugno (ore 9,30) con la passeggiata nel Bosco del benessere e Bagno sonoro di campane tibetane. Nel pomeriggio (ore 16), si partirà alla scoperta del magico Sentiero degli Gnomi, con replica domenica mattina 23 giugno (ore 9,30).

Gilberto Mosconi