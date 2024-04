Alleanza col Pd, bufera nel M5S : "Sviolinata a Lattuca senza pudore"

Bufera nei cinquestelle di Cesena dopo che il rappresentante incaricato dai coordinatori, Leonardo Agrella, ha annunciato all’evento di apertura della campagna elettorale del sindaco Enzo Lattuca, tenutosi al teatro Verdi venerdì pomeriggio, che il movimento è fiero di sostenere un candidato "coraggioso e determinato". In platea c’erano anche il coordinatore regionale on. Marco Croatti, quello provinciale Mauro Frisoni e l’ex consigliere comunale Vittorio Valletta, entrato nel M5S da qualche settimana dopo l’uscita da Cesena Siamo Noi.

I militanti che fanno riferimento al capogruppo consiliare Claudio Capponcini, contrari all’alleanza col Pd, prendono le distanze in modo perentorio. "Il M5S di Cesena, quello certificato 2019-2024 – comunica il gruppo guidato da Capponcini – ha una sua identità libera dagli schieramenti e una sua dignità che non lo porterà mai ad una sviolinata di lodi stomachevoli a nessun partito politico, men che meno a quello che ha governato la città finora. Chi ha parlato in nome e per conto del M5S non conosce la nostra storia e quella di tutti gli elettori dei Cinquestelle di Cesena, oltre a non conoscere la città". Sulla lista filo Lattuca il giudizio è sprezzante.

"È bastato mettere dei simpatizzanti Pd con la maglietta 5Stelle per avere una lista amica dei dem senza alcuna identità", commenta il gruppo che fa capo a Capponcini.

"Il portavoce del M5S al teatro Verdi – aggiunge – si è affacciato al gruppo un anno fa affermando che non avrebbe dato disponibilità per una candidatura. Oggi è addirittura portavoce sul palco con parole che nessun vero cinquestelle oserebbe mai nemmeno pensare. Semplicemente non sono cinquestelle e tra non molto sarà evidente a tutti. È inoltre avvilente che Lattuca non sia riuscito a sottrarsi a questa commedia".

"Che cosa succederà - prosegue la parte pentastellata che segue Capponcini – se la rottura tra Conte e Schlein dovesse proseguire? L’on.Croatti sarà costretto a fare marcia indietro? Possiamo aspettarci di tutto da chi ha seguito così acriticamente le direttive di Roma, con ulteriori danni al movimento. Ma le idee del M5S resisteranno anche a questo, bisogna capire – ecco la chiusura sibillina – se rimanendo nel M5S".