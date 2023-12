"Alleanze, senza il rispetto di identità e rappresentanza il Pri correrà da solo"

A meno di sei mesi dalle elezioni per il Parlamento Europeo e per le amministrazioni di numerosi comuni dell’Emilia-Romagna, la segreteria della Federazione regionale del Partito Repubblicano Italiano si è riunita a Ravenna per fare il punto sulle indicazioni emerse dalle riunioni delle federazioni provinciali e consociazioni.

"Siamo il partito dei contenuti, e per questo ci confronteremo con tutti sui temi a noi cari – afferma il segretario della federazione regionale del Pri Eugenio Fusignani – per dare soluzione ai problemi. Le alleanze che costruiremo nei territori non potranno prescindere da due aspetti fondamentali: l’identità e la rappresentanza. Senza questi presupposti l’edera correrà da sola ovunque".