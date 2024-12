All’Energy Capodanno con Mirko Casadei

Uno degli eventi più attesi a Capodanno è il concerto di Mirko Casadei alla discoteca Energy di Cesenatico, quest’anno completamente rinnovata. Per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025, Casadei e la sua Big Band hanno scelto di far festa con tanti romagnoli insieme all’amico Simone Monticelli, patron dell’Energy. La storia si ripete ed è proprio una storia di amore, di famiglie e di amicizia, perchè negli anni ’70 e ’80 erano i padri, Raoul Casadei e Alfredo Monticelli a ritrovarsi. Non a caso Mirko e Simone sono cresciuti insieme, condividendo tante serate, avventure e vacanze con gli amici. Oggi si ritrovano per rilanciare insieme un ambiente, quello della notte, che ha bisogno di novità e anche di unire le forze per dare al pubblico un modello di divertimento sano e sicuro. Il sodalizio tra queste storiche famiglie di Cesenatico parte dal Capodanno con una proposta completa per assicurare a tutti una bella festa in un ambiente rinnovato proprio nelle settimane scorse, l’Nrg, che oggi è considerato uno dei locali più belli d’Italia. Mirko Casadei anticipa così il grande evento: "Vogliamo iniziare bene l’anno nuovo, con un divertimento sano, la famosa festa Over 25, quella originale, inventata da Simone Monticelli e copiata in seguito da tutti i locali della Romagna, ovviamente con la musica dal vivo della mia Big Band ed un repertorio da festa anni ’70, ’80 e ‘90. La serata proseguirà fino a tarda notte con il dj set baracca di Andrea Pence e il vocalist Franz Collini. È una proposta unica, in un grande locale con tutti i servizi e ad un prezzo di ingresso popolare". Quest’anno, il Capodanno all’Energy si trasforma in un evento unico, capace di unire tradizione, divertimento e due anime diverse in un’unica serata. Di fatto ci sono due locali in uno, con al piano inferiore "Te la do io la piazza" e al piano superiore il Club Paradiso, un nome che ha fatto la storia della nightlife italiana sin dalla sua nascita nel 1964. È la riscoperta di un luogo leggendario che, dopo 60 anni di successi, torna a risplendere con una serata esclusiva dedicata a chi cerca un’esperienza raffinata, emozionante e indimenticabile. La serata parte con un cenone di gala accompagnato dal live esclusivo di Mirko Casadei e la sua band. Dopo il cenone, si accenderanno le luci della pista con la Reunion Paradiso, assieme ai dj storici che hanno fatto ballare generazioni intere. Gli ospiti speciali della serata sono Stefano Gambarelli aka Gamba Freaks, icona della musica house italiana, Paolino Zanetti, una garanzia per chi ama il sound raffinato senza tempo, e voice Jerry, la voce di Romagna. Le persone interessate possono telefonare al 378 4022577 per avere informazioni e prenotare.

Giacomo Mascellani