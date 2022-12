All’Energy si balla su due piani After party al teatro Verdi

Sarà un Capodanno frammentato quello di quest’anno che sarà in parte privo delle grandi manifestazioni all’aperto, a partire proprio dal classico concertone in piazza a Cesena. L’amministrazione comunale, infatti, già a inizio mese aveva comunicato di aver deciso di non organizzare la tradizionale festa di fine anno a causa della carenza di sponsor e risorse economiche. Non mancano, comunque, diverse iniziative per soddisfare la voglia di festeggiare in compagnia, soprattutto dopo due anni in cui il Covid ha fortemente limitato i festeggiamenti legati alla fine dell’anno. Tra le città che hanno deciso di non rinunciare alla propria festa c’è Mercato Saraceno dove dj Faggia animerà piazza Mazzini, con un brindisi offerto dalla Pro loco. Per gli amanti del rock al caffè degli Artisti di Cesenatico dj Ursus proporrà una selezione dei pezzi che hanno fatto la storia del genere a partire dall’orario di cena. Rock che sarà protagonista anche di una festa Magazzino parallelo di Cesena. Per i più giovani, invece, il Vigo a Cesena ha organizzato una festa con il dj Manuel Ricci. Per chi avesse intenzione di passare la serata in discoteca, l’Energy di Cesenatico ha messo in piedi un capodanno intitolato ‘Flashdance’, con ben tre ambienti musicali diversi. Sempre a Cesenatico, la festa itinerante Surfismo ha organizzato un party al Retro street di viale Carducci. Al teatro Verdi Pinocchio sarà al centro dei festeggiamenti, con una serata a tema che si snoda su più piste da ballo. Inoltre, per chi volesse continuare a far festa fino a mattina il teatro Verdi offre la possibilità di entrare nel locale per l’after party a cominciare dalle 4.