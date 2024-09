Allerta maltempo, albero si abbatte su una casa a Cesenatico

Cesena, 18 settembre 2024 – Resta alta l’allerta per il maltempo nel territorio cesenate che fino a venerdì dovrà fare i conti con importanti precipitazioni. Dopo l’allarme scattato ieri pomeriggio a Ronta in particolare nell’area di via Fornasaccia, nel corso della notte i vigili del fuoco sono stati impegnati a rispondere a diverse segnalazioni di criticità su tutta l’area provinciale.

RAVAGLIA 17/09/24 CESENATICO MALTEMPO ALBERO CADUTO SU UNA CASA IN VIALE DELLA REPUBBLICA

Le squadre del 115 hanno effettuato una ventina di interventi, principalmente legati alla messa in sicurezza di alberi pericolanti e alla gestione di allagamenti.

In particolare a Cesenatico, in viale della Repubblica, è stata effettuata la rimozione di una pianta abbattutasi su un’abitazione. I soccorritori, con il supporto della piattaforma aerea di Savignano e dell'autogru di Forlì, hanno trattenuto l’albero che è stato progressivamente tagliato fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. L’edificio ha riportato alcuni danni, fortunatamente di lieve entità, che in ogni caso non ne hanno pregiudicato l’abitabilità.

L’attenzione resterà concentrata su tutto il territorio anche nelle prossime ore, quando è previsto il passaggio da allerta gialla ad arancione in particolare per ciò che riguarda le piene dei fiumi che potrebbero essere alimentate dalle incessanti precipitazioni. Anche l’area della frazione di Ronta, che già ieri è andata in forte sofferenza, sarà monitorata da vicino. Prima di tutto dai residenti, che stanno vivendo ore di forte preoccupazione, ad appena un anno e mezzo di distanza dall’alluvione che per molti di loro ha causato enormi danni.

Proprio nella frazione cesenate, nel maggio del 2023, si registrarono anche due vittime.