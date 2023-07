Allerta meteo al mare per i temporali

È ancora in vigore l’allerta meteo della protezione civile per temporali. Questo obbliga i pescatori e i titolari delle concessioni demaniali ad adottare delle misure di sicurezza. L’ufficio circondariale marittimo ha emanato un documento in cui sollecita i pescatori e le associazioni nautiche ad incrementare la sicurezza, rinforzare gli ormeggi, sorvegliare le barche in porto, attivare canali radio con l’autorità marittima e consultare i bollettini meteo; agli operatori di spiaggia si raccomanda di mettere in sicurezza le strutture.