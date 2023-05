"Allerta meteo, più chiarezza verso i cittadini"

Cesena Siamo Noi presenterà una interpellanza al consiglio comunale del 25 maggio, su varie tematiche di protezione civile, dopo i gravi eventi meteorologici, con precipitazion equivalenti a quelle medie di un intero anno.

"Chiediamo – afferma il capogruppo consiliare Denis Parise – precise notizie riguardo gli uffici comunali che hanno il compito di gestire le competenze che la legge attribuisce al Sindaco e al Comune sulla materia, il personale dedicato a tali attività, le risorse stanziate per la gestione delle funzioni di protezione civile, i rapporti con il volontariato, il piano di emergenza.informazioni puntuali su come è organizzato il Comune per far fronte alle emergenze di protezione civile come quelle successe qualche giorno fa a pochissima distanza da noi. Si tratta di capire come è strutturata la macchina comunale nonché in quale maniera viene avvisata la popolazione in caso di allerte di protezione civile o avvisi di criticità in corso ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità".

Intanto l’altra sera al cine-teatro “Bogart” di Sant’Egidio, la Protezione civile comunale si è presentata nell’ambito di un’assemblea proposta al territorio dal quartiere Cervese Sud illustrando i servizi di emergenza generalmente attivati in caso di allagamenti e maltempo, di monitoraggio di fiumi ed edifici, e di supporto alla Polizia locale, per il controllo del traffico o per eventi sportivi e di piazza. La serata, introdotta dal sindaco Enzo Lattuca, è stata coordinata dal presidente del Quartiere Diego Paglierani,.