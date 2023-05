Allerta meteo prorogata, scuole chiuse

L’emergenza maltempo era stata annunciata ed è destinata a perdurare anche nei prossimi giorni. Una nuova allerta meteo è stata emessa per oggi dalla agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per tutta la giornata di oggi con codice rosso per tutta la Romagna. La nuova allerta meteo, emessa per fiumi, frane e mareggiate, ha spinto i comuni a decretare la chiusura anche per oggi delle scuole di ogni ordine e grado. La chiusura, per non aggravare le criticità sulle viabilità comunali, è stata disposta anche per i centri sportivi, di formazione professionale, per i centri diurni per anziani e disabili. La richiesta che arriva da una popolazione legittimamente spaventata è che anche le fabbriche, i supermercati e i servizi restino chiusi nella giornata odierna. Non sarà un’ordinanza a stabilirlo, ha spiegato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca. "E’ il buon senso che ci deve spingere a usare il massimo della prudenza – dice – e a spostarci solo se strettamente necessario. Non pensate al problema di chi deve andare al lavoro, anche in questa giornata dovremo concentrarci sui servizi fondamentali, affinché non vengano a mancare per nessuno". Si teme che vengano superati i 130 millimetri di acqua anche nella giornata di oggi, e gli occhi sono puntati sui fiumi con alto rischio di piene e esondazione, con attenzione massima rivolta anche alle strade. Anche i frati minori cappuccini di Cesena, data la loro posizione in un colle abbastanza sicuro, sono stati messi in preallarme ieri sera per ospitare degli sfollati.