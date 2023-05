Allerta pioggia in tutta la Romagna "Evitare spostamenti non necessari"

di Annamaria Senni

Rischio di frane e inondazioni, pioggia intensa, venti forti. Il quadro di allerta rossa di Arpae estesa a tutta la provincia di Forlì-Cesena fa scattare l’allarme e fa correre ai ripari i sindaci dei 15 comuni cesenati, oltre a quelli del Forlivese. Il maltempo è ancora in agguato e si teme per la giornata odierna. Da qui la decisione di chiudere scuole, centri sportivi, strade, di limitare gli spostamenti e (laddove possibile) di ricorrere allo smart working o a forme di lavoro agile. Il meteo detta le regole, e le previsioni non lasciano spazio a dubbi. "Dalle prime ore di oggi un intenso vortice depressionario presente sull’Italia centrale determinerà precipitazioni diffuse e persistenti di moderata intensità su tutta l’Emilia Romagna – scrive Arpae - più insistenti sui rilievi e fascia pedecollinare del settore centro-orientale, dove potranno verificarsi cumulate di pioggia abbondanti. Si prevedono piene con interessamento delle zone golenali e degli argini su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale. Sui bacini romagnoli si prevedono colmi di piena prossimi ai franchi arginali e ai massimi storici registrati".

Una situazione critica dal mare alla collina, passando per la pianura. "La situazione è critica per tutta la provincia – spiega il sindaco di Cesena e presidente della provincia Enzo Lattuca – si temono precipitazioni fortissime per le prime dodici ore della giornata odierna. Il livello di precipitazioni elevatissime arriva in un contesto di un terreno già ‘inzuppato’ d’acqua che fa fatica a trattenerne altra che andrà inevitabilmente a scaricarsi nei fiumi. E’ previsto poi vento fortissimo da nord est con forti rischi di mareggiate". La preoccupazione arriva anche dalle località costiere che in questa stagione non hanno più nelle spiagge la protezione derivante dalle dune di sabbia. Anche a Cesenatico, dove le criticità riguarderanno le zone limitrofe ai fiumi e ai canali, oltre alla costa e alla zona del porto, si teme per le intense piogge, il forte vento e l’alta marea "Abbiamo preso la decisione di chiudere le scuole per evitare il più possibile la circolazione nelle strade – continua il presidente della provincia - la mattinata in particolare potrebbe essere il fulcro dell’episodio meteorologico, dato che la pioggia è attesa dalle primissime ore. L’attenzione è all’eventualità di frane sul versante collinare, di mareggiate sul mare e di esondazioni di fiumi e fiumiciattoli nelle pianure e nelle zone circostanti".

A seguito dell’allerta rossa diramata dall’Agenzia di Protezione Civile regionale per criticità meteo idrogeologica e idraulica, che interessa il nostro territorio nelle giornate di oggi e domani, nei 15 comuni cesenati oggi saranno chiusi a livello precauzionale (anche per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale) i servizi educativi e le scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali, e in molti comuni anche gli impianti sportivi comunali. Si raccomanda di evitare gli spostamenti non necessari, prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, stare lontani dalle zone allagabili, non accedere agli argini, non accedere ai sottopassi se allagati, in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti. Oggi e domani sarà chiuso in via precauzionale il passo dei Mandrioli alla località Villaggio Ravenna fino al valico a causa della frana non definitivamente stabilizzata.