Allerta rossa per i fiumi: "Serve massima prudenza"

Cesena torna a dover fare i conti con un’allerta rossa legata ai rischi idraulici. Cioè ai danni che potrebbe causare l’acqua, l’acqua dei fiumi. La disposizione è stata emanata a metà della giornata di ieri e durerà anche per tutta quella odierna: il messaggio ha immediatamente calamitato l’attenzione della comunità, prima di tutto perché i tragici ricordi di ciò che accadde nel maggio del 2023 lungo le rive del Savio e non solo, non si cancellano. C’è dunque da tornare ad avere paura? A riguardo il sindaco Enzo Lattuca, attraverso una nota diffusa sui canali social di Palazzo Albornoz, ha voluto tranquillizzare gli animi, invitando in ogni caso alla prudenza e prestare particolare attenzione in particolare nell’arco delle prossime ore. Da domani è invece fortunatamente previsto un miglioramento delle condizioni meteo. "All’interno della zona di allerta B1 (entro cui è ricompresa Cesena) – ha dichiarato il primo cittadino - l’area interessata dai fenomeni più intensi è quella dei bacini romagnoli occidentali (il Lamone e il Montone). Non essendo previste nel nostro quadrante precipitazioni significative nelle prossime 24 ore, e considerato il fatto che il bacino del fiume Savio non desta al momento preoccupazione, per quanto riguarda Cesena non si ritiene di assumere provvedimenti se non quello di raccomandare a chiunque la massima prudenza. Si precisa inoltre che le scuole resteranno aperte".

L’allerta diffusa da Arpae per il nostro territorio cita anche una soglia gialla legata a criticità idrogeologiche. Sull’argomento è intervenuto anche il presidente della Regione Michele de Pascale: "Purtroppo – è stata la sua analisi - in queste ore gli eventi meteo sono stati molto violenti. Tutta la pianura, soprattutto nel bolognese col bacino del Reno e coi fiumi romagnoli, viene attraversata dall’ondata di piena per le piogge cadute nell’ultima nottata e nelle ore successive. Si tratta dunque di due fenomeni diversi. Ai cittadini chiediamo di prestare massima attenzione, informandosi sui canali della Regione e su quelli dei Comuni". Entrando nello specifico dell’evoluzione meteo nella giornata odierna – secondo il report di Arpae - si prevedono precipitazioni moderate a carattere di rovescio sul settore appenninico centro-occidentale nel corso della mattinata e possibilità di temporali sparsi di breve durata nel pomeriggio sulle pianure centro-orientali. Sono previsti superamenti della soglia 3 sui tratti vallivi degli affluenti di destra Reno e dei bacini romagnoli occidentali (dunque il fiume Savio non è coinvolto). Nei tratti montani dei corsi d’acqua del settore centro-orientale sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 2, con possibili localizzati superamenti della soglia 3. Sul settore appenninico saranno invece possibili localizzati fenomeni franosi dovuti alla elevata saturazione dei suoli a seguito delle piogge degli ultimi giorni. Nelle aree interessate da nuove precipitazioni potranno verificarsi inoltre ruscellamenti e innalzamenti dei livelli dei torrenti minori.