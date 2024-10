Allerta rossa sui bacini romagnoli

Allerta rossa oggi, disposta dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e dalla Protezione civile, per piene sui bacini romagnoli, oltre che per i fiumi nel bolognese, modenese, reggiano (fino ai confini con il parmense) in particolare in pianura e bassa collina.

Nella giornata di ieri si è registrato un miglioramento delle condizioni meteo, ma nel pomeriggio in varie parti della Regione si è registrato ancora qualche rovescio residuo.

Ben diverse sono invece le previsioni per oggi in netto peggioramento. Sono previste infatti precipitazioni diffuse e persistenti, anche associate a rovesci temporaleschi di moderata-forte intensità.

L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile hanno emesso un’allerta rossa per le piene dei fiumi sulla montagna, collina e pianura del bolognese; sulle aree di pianura centrali, ovvero nelle province di Modena e Reggio Emilia, fino ai confini con il parmense; sui bacini romagnoli, in particolare su pianura e bassa collina.

Sono invece in arancione i bacini romagnoli nelle zone di montagna e alta collina; i bacini della montagna e collina emiliana centrale; quelli di bassa collina e pianura di Parma e Piacenza. In giallo le restanti aree della regione.

Per temporali, è allerta arancione su tutta l’Emilia-Romagna. Per frane, smottamenti, ruscellamenti e piene dei corsi d’acqua minori l’allerta è arancione diffusamente anche anche nel territorio della Romagna. Per quanto riguarda le mareggiate e il vento, allerta gialla su tutto il litorale.