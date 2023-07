Allerta Temperature Elevate, Sindacati Edili Chiedono Ricorso a Cassa Integrazione L'agenzia per l'ambiente regionale ha diramato l'allerta per temperature elevate nella nostra provincia. I sindacati di categoria degli edili chiedono l'attivazione della cassa integrazione per tutelare la salute dei lavoratori nei cantieri. #allerta #temperature #salute #lavoratori #cassaintegrazione.