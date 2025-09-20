Allevatori australiani in visita al Parco

Venerdì scorso, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ha ospitato una piccola delegazione di allevatori australiani, accompagnati da Paul Gibb, funzionario del governo di Canberra, accomunati dall’utilizzo del pastore maremmano abruzzese per la protezione degli animali da reddito. Il motivo della visita è stato, appunto, quello di approfondire alcune buone pratiche per la difesa della greggi dagli attacchi dei predatori. In Australia non è presente il lupo, come invece lo è anche nell’Appennino cesenate e nel territorio del Parco, ma vi è un altro predatore, il dingo, per cui alcuni allevatori hanno deciso di utilizzare proprio il cane italiano. La delegazione ha visitato due aziende, Casa Righi di Gianluca Sestini e il Casone di Cosimo Boschi, che utilizzano questo presidio di protezione del bestiame. Nell’occasione, Il Parco ha avuto modo di descrivere i progetti ’Il cane da guardianìa’, che svolge in collaborazione con l’associazione Difesattiva. "La preservazione dell’allevamento estensivo, rivalutandone la qualità del prodotto e valorizzando il mestiere di pastore, è una tematica che cerchiamo di affrontare con varie iniziative, fra le quali quelle finalizzate al contenimento dei danni da predazione – sottolinea Claudia Mazzoli, presidente del Parco e vicesindaca del Comune di Bagno –. La visita della delegazione australiana , oltre ad aver rappresentato un interessante momento di scambio, ci rafforza nel continuare a portare avanti i progetti in collaborazione con le aziende agricole". La giornata si è chiusa con la visita al museo dell’Arte della lana di Stia.