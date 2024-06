Allievi, Fabbri campione regionale. Che annata per la Fiumicinese

Due anni dopo la Fiumicinese ha riportato a casa il titolo regionale categoria Allievi con Luca Fabbri. Nel 2022 vinse il titolo di Campione Regionale su strada categoria Allievi il savignanese Mattia Lodovichetti vincendo a Costamezzana in provincia di Parma. Domenica scorsa, in Valsamoggia, il santangiolese Luca Fabbri ha riportato a Fiumicino di Savignano sul Rubicone il titolo di Campione Regionale su strada. Luca Fabbri insieme a Stefano Cavalli del Velo Club Cattolica, si sono sbarazzati del folto gruppo, 104 partenti, sulle impegnative rampe finali provocando una buona selezione e sul pavè del rettilineo finale si sono disputati la maglia di campione regionale dove il giallonero Luca Fabbri ha sopravanzato il cattolichino Stefano Cavalli. Dopo 12 secondi andava a cogliere il terzo posto del podio un altro portacolori della Fiumicinese Michele Pio Cacchio, che conferma le proprie doti di scalatore. Infatti lo scorso anno era giunto 4° assoluto nella gara valida per il titolo disputata a Cavriago. Con questa titolata vittoria la Fiumicinese porta a cinque le vittorie stagionali portandosi al terzo posto assoluto nella classifica redatta a livello nazionale di ciclismo.info con buone prospettive per la rimanente parte della stagione. La Fiumicinese ha vinto, nel corso dei propri sessanta anni di attività, ben 10 volte il titolo regionale.

Ermanno Pasolini