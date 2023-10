"Allievi sospesi accolti a Ciacarè per aiutarli a risolvere il disagio"

Mentre in consiglio comunale giovedì pomeriggio si discuteva dei fondi erogati dal Comune per potenziare l’attività di Ciacarè, era in allestimento la tavolata in vicolo della Stazione dove si è tenuta una cena con ragazzi frequentanti, operatori, negozianti e residenti della zona.

Ciacarè è un luogo di incontro in vicolo Stazione avviato un anno e mezzo fa sostenuto dall’amministrazione comunale e affidato alla cooperativa sociale Cils in collaborazione con il Progetto Giovani del Comune di Cesena e altre associazioni, rivolto ai giovani - dai 14 ai 20 anni circa - per promuovere la partecipazione alla vita della comunità, creando occasioni di ascolto e i progetti relativi alla loro crescita, alla autodeterminazione e alla cittadinanza attiva".

Assessore ai servizi sociali Carmelina Labbruzzo, a che cosa verranno destinati i 131 mila per le attività di Ciacarè?

"Si tratta di fondi regionali e ministeriali biennali frutto di un bando vinto dal Comune che daranno continuità alle attività già in essere di Ciacarè".

Che cosa comprendono?

"Il prescuola per gli allievi prima dell’ingresso a lezione, l’affiancamento durante la mattinata in un progetto contro la dispersione scolastica agli studenti sospesi a scuola che vengono condotti in ambiti educativi come il Campo Emmaus e Cucine popolari e gli educatori trovano l’occasione per far breccia nel rapporto interpersonale. Al pomeriggio si tengono lo spazio libero in cui i frequentatori svolgono attività ludiche alla presenza degli educatori e due giorni alla settimana nello ’spazio a bassa voce i ragazzi’ che svolgono i compiti".

Chi affianca i ragazzi?

"Educatori di Cils, Progetto Giovni e Binario 5. Abbiamo anche un tirocinante".

Quanti sono e i frequentatori?

"Mediamente una trentina durante i mesi scolastici, in diminuzione nei mesi estivi. Dopo la ripresa delle lezioni stiamo andando a regime".

Andrea Alessandrini