"All’improvviso si accesero cento falò"

I falò di San Giuseppe rappresentano una tradizione secolare che campeggiava un tempo nel modo agreste e che, in qualche modo, è rimasta anche oggi. Sui fuochi di San Giuseppe c’è un ricordo vivissimo di ottant’anni fa del medico cesenate Gilberto Tonti, la sera fra il 18 e il 19 marzo del 1943 nella Valle Felice, vicino Cervia dove era solito andare a caccia: "Non avevo proprio voglia di rintanarmi subito nel capanno da caccia interrato – riporta nel suo "Appunti di viaggio" – e camminai per quasi un’ora attorno allo stagno: il cielo notturno era di una trasparenza assoluta, la luna in fase calante si era da poco sollevata sul mare e diffondeva una luce ancora giallastra e caliginosa". "Ma verso occidente, al di là delle colline più alte, si consumava in una gloria di luce infuocata e tenace la lunghissima agonia di un giorno che non voleva saperne di morire. All’improvviso, , si accesero dalla pineta di Cervia alle case di Castiglione centinaia di falò di San Giuseppe e tutta la valle si riempì di voci umane e di suoni, di bagliori e di latrati lontani. Il mattino dopo, la prima cosa che vidi e conservo dentro di me come l’ultimo ricordo della Valle Felice - di quella almeno che ho conosciuto perchè poi con l’arrivo della guerra e del dopoguerra, tutto cambiò - fu uno sterminato volo di gabbiani, altissimo e solenne come un cirro illuminato dal sole, diretto verso il mare aperto".

Edoardo Turci