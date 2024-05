Allo stadio scendono in campo i nuovi gestori

Lo stadio comunale "Alfiero Moretti" presto avrà una nuova conduzione. Il comune di Cesenatico ha infatti pubblicato un bando per la gestione e l’utilizzo dell’importante impianto sportivo, utilizzato dalla società calcistica Bakia per la prima squadra della città che milita in Promozione, la scuola calcio e l’organizzazione di tornei sportivi, e dall’Endas Cesenatico per le discipline di atletica leggera. Chi si aggiudicherà la gara potrà gestire lo stadio per cinque anni con la possibilità di rinnovo del contratto prevista una sola volta e per un massimo di altri cinque anni. L’importo a base di gara del canone di concessione è di 12mila euro all’anno. Trattandosi di un impianto che ha anche una rilevanza economica, i tecnici comunali hanno predisposto alcuni requisiti necessari per poter partecipare al bando. In sostanza oltre all’offerta economica, l’amministrazione vuole mettere delle condizioni sul progetto di gestione dell’impianto. Possono dunque fare richiesta gli operatori economici, le società sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive nazionali. Tra i requisiti necessari per i soggetti che si proporranno, c’è l’esperienza pregressa nell’ambito delle discipline legate allo sport del calcio per almeno 36 mesi dal 2019 al 2023, l’esperienza almeno triennale nell’organizzazione di attività di avviamento allo sport per categorie giovanili under 18 sempre dal 2019 al 2023; e l’esperienza nell’ambito dell’organizzazione di eventi sportivi di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, comprovata dall’organizzazione di almeno due edizioni dal 2019 al 2023. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è venerdì 7 giugno.

Il Comune vuole rilanciare anche gli eventi, come è stato in passato, come ad esempio i concerti di Zucchero nel 2008, di Lucio Dalla e Francesco De Gregori nel 2011 e dei Nomadi nel 2013 in occasione del 50esimo anniversario dalla fondazione della band. All’interno dell’impianto sono in corso i lavori per l’adeguamento antincendio della curva nord e della curva sud al fine di aumentare la capienza complessiva dello stadio. L’investimento previsto è di 230mila euro ed i lavori sono eseguiti dalla ditta Nimas. Gli interventi consistono nella realizzazione di nuove uscite di emergenza, la sistemazione delle recinzioni, lavori alla cabina elettrica, all’impianto di illuminazione e l’installazione di allarmi antincendio nei due settori. Al momento la capienza consentita al Moretti è di 2195 persone, nelle tribune di via Sozzi e via Saffi; al termine dei lavori si arriverà alla possibilità di arrivare fino a 3.300 per assistere agli eventi sportivi, tuttavia, utilizzando il prato, per i concerti la capienza sarà molto maggiore.

Giacomo Mascellani