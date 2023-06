Alloggi in affitto, il mercato tiene "Quasi tutto prenotato da inizio anno"

In Riviera è fiorente il mercato degli alloggi estivi, che ha risentito meno dei problemi legati all’alluvione, per il fatto che gli appartamenti si affittano a inizio anno. Giorgio Zenobi, delegato regionale Fiaip Emilia-Romagna, con la sua agenzia Solaria a Cesenatico gestisce 90 appartamenti e fotografa una situazione buona per il settore: "Il mio ruolo istituzionale mi consente di conoscere la situazione su tutta la riviera romagnola e possiamo dire che le disdette non ci sono state, mentre le testimonianze di vicinanza sono tante. Abbiamo lavorato moltissimo ad inizio d’anno, con tante prenotazioni; l’alluvione ha fermato questa spinta, però eravamo già molto avanti e la gran parte di quello che dovevamo affittare lo avevamo collocato". Con Zenobi diamo un’occhiata ai prezzi: "Il classico bilocale per tre o quattro persone, per una settimana in giugno costa da 500 a 550 euro, in luglio 630-650 euro, mentre in agosto da 700-750 euro in su. Il mercato tiene e siamo contenti. Abbiamo clienti fidelizzati perchè Cesenatico piace, è un buon mix per tutta la famiglia, il porto canale è una bellezza, la ristorazione ha un ottimo rapporto fra qualità e prezzo, il verde c’è ovunque e le attività non mancano". Carlo Battistini della storica agenzia Mizar con una sede in centro a Cesenatico e una sul lungomare di Valverde, segue circa 200 alloggi estivi: "I mesi migliori per noi sono passati indenni, la gente prenota prima per tranquillità, perchè vuole scegliere e anche perchè non vuole perdere l’alloggio dove si è già trovata bene. Giugno è un mese molto buono e per noi superiore come presenze anche all’anno scorso, nonostante le previsioni meteo non aiutano; anche questa settimana davano pioggia, ma non è stato così. Le incertezze legate all’alluvione non ci hanno aiutato per completare gli ultimi appartamenti disponibili di luglio e agosto, ma in queste due settimane affitteremo anche quelli". Assieme a Battistini guardiamo i prezzi a Valverde e Villamarina, che per l’affitto settimanale di un bilocale in giugno vanno da 400 a 500 euro, in luglio 600-650 euro, mentre in agosto si spendono da 800 a 900 euro in su. A Cesenatico centro e Boschetto molti scelgono le due settimane, che in giugno hanno quotazioni da 800 a 1.100 euro, in luglio da 1.400 a 1.700 euro e in agosto da 1.700 a 1.900 euro. Giacomo Mascellani