All’ombra degli alberi si giocava a ’settimana’ e nelle giornate piovose si ascoltava la radio a casa

"Ricordo i giri in bici e le giornate soleggiate passate a giocare a settimana all’ombra degli alberi - dice Rosanni Ricci, nonna di Mattia (nella foto)-. Nelle giornate nuvolose si stava in casa a giocare a carte e ascoltare la radio. Si andava a piedi a scuola e a messa, nei giorni di festa". "Io non avevo voglia di andare a scuola – racconta Gilberto Casadei – ma mia mamma voleva che imparassi qualcosa per poi andare a lavorare e aiutare la famiglia. C’era la guerra, erano anni duri e non avevo tanto tempo libero perché, per aiutare i miei, lavoravo nei campi e badavo gli animali. Per distrarmi un po’ costruivo giochi con il legno. Ricordo che una volta io e i miei amici costruimmo dei finti fucili e cominciammo a giocare". Dell’alimentazione di un tempo ci ha parlato Stelio Teodorani, nonno di Vittoria, che, tornato da scuola, mangiava la pasta in brodo, il lesso (se c’era) o due fette di mortadella. A volte si cenava con fricò, salsicce, baccalà o sardine. Nonna Giovanna ci ha parlato delle sue difficoltà: "Alle superiori mi sarebbe piaciuto uscire per andare al mare, a prendere un gelato o a ballare, ma ho perso entrambi i genitori e ho dovuto iniziare a lavorare per aiutare le mie sorelle più piccole a continuare gli studi".

Gli studenti della III H della scuola di Calisese