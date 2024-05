All’ospedale una nuova palestra per la riabilitazione

All’ospedale Marconi di Cesenatico si potenzia la Medicina Riabilitativa. Nel secondo ospedale più importante del Comprensorio dopo il Bufalini di Cesena, è stata infatti inaugurata una nuova palestra per le attività di fisioterapia e rieducazione funzionale. E’ stata realizzata grazie a un intervento di riqualificazione dell’Azienda Usl della Romagna nell’ambito del Piano di ampliamento e riorganizzazione dell’attuale presidio, per incrementare le prestazioni riabilitative ambulatoriali disponibili anche per gli utenti esterni, in particolare per i cittadini residenti nel Distretto Rubicone.

La nuova palestra riabilitativa è situata al piano seminterrato, nei locali dell’ex punto di Distribuzione diretta dei farmaci, oggi collocato al piano superiore. Occupa una superficie di 45 metri quadrati ed è attigua agli ambulatori di Riabilitazione Robotica. I lavori di riqualificazione hanno previsto l’adeguamento dell’impianto elettrico, le opere di tinteggiatura e il rifacimento della pavimentazione in materiale vinilico, così da rendere l’ambiente più idoneo alle attività di riabilitazione. L’attività riabilitativa del Marconi di Cesenatico, diretta dal dottor Flores Arlotti, è legata al Dipartimento di Neuroscienze, che gestisce il reparto di degenza con 10 posti letto dedicati alla Riabilitazione intensiva e 10 posti letto dedicati alla Riabilitazione intensiva ad alta specializzazione per le Gravi cerebro lesioni acquisite.

g.m.