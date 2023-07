"Allungare la stagione turistica a settembre: una grande opportunità"

Cesenatico punta sul mese di settembre per allungare la stagione. Lo hanno deciso i membri della Dmo, la Destination marketing organization, riunita mercoledì scorso insieme a Chiara Astolfi, direttore di Visit Romagna, per fare il punto sull’estate 2023. L’Amministrazione comunale farà la sua parte con una campagna web dedicata che punta a raggiungere sia il target italiano che il target estero; allo stesso tempo tutti i componenti della Dmo (sindaco, assessore al turismo e associazioni di categoria), lanciano un appello alle per fare in modo che bar, ristoranti, stabilimenti balneari, attività commerciali e alberghi rimangano aperti per tutto il mese di settembre. La città nell’ultimo mese dell’estate ospiterà numerosi eventi sportivi con alcune punte di diamante: l’Adriatic Series Triathlon in piazza Costa il 2 e 3 settembre; la Maratona Alzheimer con l’evento clou il 10 settembre e le attività collaterali che inizieranno già da lunedì 4. Inoltre dal 5 al 10 settembre la Romagna sarà teatro degli World Sport Games con Cesenatico assoluta protagonista di questo evento multi sportivo. Il 16 settembre si disputerà il Memorial Pantani e la Nove Colli si disputerà il domenica 24 settembre, con la Fiera Cicloevento che la precede. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore al turismo Gaia Morara fanno una chiamata per unire le forze della città: "Ci rivolgiamo ai titolari di tutte le attività economiche, perchè abbiamo vissuto un avvio di stagione sotto le attese, ma ora è il momento del riscatto e per farlo serve l’impegno di tutti. Settembre è ricco di eventi sportivi e di livello e vogliamo essere pronti a trasformarlo nel naturale prolungamento della nostra estate".

g.m.