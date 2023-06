Alluvionati, disponibili i moduli per avere un contributo per i danni

Le famiglie colpite dall’alluvione del 16 maggio possono richiedere un contributo per il ripristino dei danni, compilando dei moduli presenti sul sito del Comune di Cesenatico.

La scelta è di concorrere alle prime spese necessarie al ripristino degli immobili ad uso abitativo. Pertanto, possono presentare domanda i nuclei familiari che hanno avuto la dimora principale allagata. Il contributo può essere riconosciuto per il ripristino dei danni anche alle parti comuni degli edifici residenziali in cui sia presente almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa, qualora i danni non consentano la fruibilità dell’edificio. I fondi possono essere utilizzati per riparare i danni alle case, alle pertinenze ed alle aree e fondi esterni necessari per l’accesso e la fruizione dell’abitazione; ma anche per gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti; ed anche per il ripristino o l’acquisto dei mobili distrutti o danneggiati.

I richiedenti devono presentare al Comune una domanda per ricevere un acconto massimo di 3.000 euro e possono farlo a partire da giovedì 15 giugno fino a martedì 15 agosto 2023. Inoltre è possibile richiedere un eventuale saldo di ulteriori 2.000 euro, presentando successiva rendicontazione da venerdì 30 giugno 2023 fino a venerdì 15 settembre 2023.

Il sindaco Matteo Gozzoli interviene così sull’argomento: "Cesenatico è riuscita a contenere i danni più gravi, ma ci sono stati diverse famiglie che hanno avuto danni, specialmente a Sala e a Tagliata. Cerchiamo di dare il massimo supporto a tutti quelli che possono fare la richiesta di aiuti economici".

g.m.