Alluvionati in aiuto della Toscana: "Sappiamo com’è vivere nel fango"

Chi ha perso tutto – o comunque tanto – a causa dell’alluvione, ha già abbastanza preoccupazioni alle quali pensare quando la ferocia del maltempo sposta il suo sguardo altrove. O forse no. Un gruppo di undici cesenati nello scorso fine settimana ha lasciato la Romagna per raggiungere Campi Bisenzio, in Toscana, una delle zone più colpite dalla nuova, tremenda calamità naturale che si è abbattuta in Italia. Sono membri del Comitato Alluvionati di Cesena e sanno bene cosa significhi ammassare mobili ed elettrodomestici divorati dal fango fuori dalle porte delle loro case. Proprio per questo sono partiti. Per andare a dare una mano. A testimonianza del viaggio ci sono nel decine di foto che si rincorrono sui binari virtuali della rete. Si vedono il fango, i badili, i vestiti sporchi, la devastazione e le vite da ricostruire. Ma si vedono anche i sorrisi, che sono il primo passo per riuscire a ripartire. Perché è così che funziona qui in Romagna. Si incassa il colpo, durissimo, si resiste (no, si ‘tiene botta’) e poi quando serve si carica il badile nell’auto e si va a dare una mano a chi sta affrontando un inferno fin troppo conosciuto.

"Lo spirito di solidarietà non manca – commenta Marco Giangrandi, presidente del Comitato Alluvionati di Cesena, che non è personalmente andato in Toscana, ma che ha raccolto le testimonianze di chi c’è stato - Sappiamo bene cosa si prova a trovarsi con le case immerse dal fango e anche se qui il problema è tutt’altro che alle spalle, alcuni di noi non hanno esitato a partire. I racconti degli abitanti del posto, sono stati terribili: a Campi Bisenzio questa è la terza grande alluvione con la quale la popolazione deve fare i conti nel giro di un passato relativamente breve. La prima fu nel 1971, la seconda nel 1991. Tante famiglie le hanno vissute tutte e tre: ora sono davvero prostrate". Proprio da questo aspetto partono le considerazioni legate al futuro, alla ricostruzione e al modo di approcciarsi in un contesto, quello ambientale, sempre più ricco di eventi dirompenti. "I palliativi – riprende Giangrandi – non servono a niente. Bisogna investire in ricostruzioni vere, con opere in grado di resistere alle intemperie in maniera strutturale. E’ vero, in questo contesto diventa sempre più difficile pensare che in futuro ci sia lo Stato sempre pronto a rifondere cifre estremamente importanti per la ricostruzione. Serve ragionare diversamente. Serve l’intervento di tutti gli enti, dalla Regione fino all’Europa, che devono farsi sentire concretamente in maniera ben più marcata, lavorando insieme per tutelare le comunità al meglio. In quest’ottica riconosco al Comune di Cesena di star spendendo bene le sue risorse, attraverso interventi mirati e curati da aziende di comprovata esperienza. Un ottimo approccio, che purtroppo non è stato eseguito ovunque nei Comuni limitrofi della Romagna. Tanto che le prime conseguenze cominciano già a vedersi, con alcuni interventi appena effettuati che necessitano fin da ora di nuove manutenzioni".

Giangrandi chiude il cerchio auspicando differenti approcci nella gestione del territorio, con crescente attenzione alla manutenzione e alla prevenzione delle criticità: "Quanto è accaduto in Toscana ci insegna l’imprevedibilità del clima. Una nuova calamità potrebbe colpirci tra mezzo secolo, come domani. Dobbiamo lavorare come se dovesse accadere domani. Solo così si può essere pronti".