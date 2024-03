Alluvionati, via allo sportello ristori. In programma 30 pratiche al giorno

Si entra su appuntamento, meno di una decina nei primi due giorni di rodaggio, oltre trenta a partire da oggi, quando tutti i posti disponili sono stati occupati. Ognuno ha indicatemene mezz’ora di tempo per confrontarsi coi due operatori della struttura commissariale coordinata dal generale Figliuolo e di Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Mezz’ora per verificare che le pratiche redatte per chiedere i rimborsi dei danni causati all’alluvione siano corrette e complete. In mezz’ora si gioca il futuro di una famiglia o di un’impresa. Il conteggio non è polemico, anche perché il 16 maggio del 2023, per distruggere anni di vita e di sacrifici erano bastati pochi minuti. Quelli durante il quale il fiume Savio era esondato in città, allagando tutto. E quelli durante i quali tra le colline e le montagne decine di frane avevano mutilato il territorio.

Da martedì e per almeno un mese il Comune di Cesena ospiterà due tecnici esperti del settore, legati appunto alla struttura commissariale e a Invitalia, che incontreranno i cittadini (o i professionisti ai quali si sono affidati) che vorranno sottoporre le loro questioni in relazione alla presentazione delle domande di risarcimento da caricare sul sistema ‘Sfinge’. "In questo ufficio – raccontano gli operatori che fanno capo al Comune di Cesena e che sono sulla breccia fin da subito dopo l’alluvione - entra chi ha davvero poche ragioni per essere di buon umore. Il nostro primo compito è quello di portare rispetto nei loro confronti e cercare di instaurare empatia, chiarendo di essere qui per dare una mano, non per creare ulteriori problemi. C’è chi è arrabbiato, chi è stremato, chi è disperato per aver perso tutto. Siamo al loro servizio e da questi giorni possiamo contare anche sull’appoggio di due figure esterne qualificate e in grado di fornire un prezioso aiuto aggiuntivo. La collaborazione tra enti e con la struttura commissariale è fondamentale. Lo è stata fin dall’inizio e continuerà ad esserlo anche nel prossimo futuro". Perché in effetti la strada da fare è ancora tanta: a oggi sono state consegnate 81 pratiche inerenti la richiesta di contributi. Facendo un paragone con le richieste di immediato soccorso pervenute subito dopo il disastro, se ne attendono in tutto oltre duemila.

"Serve muoversi con cautela, evitando errori e compilando le domande nel modo migliore". L’iter è reso complesso anche dalla necessità di certificare che gli ambienti domestici o aziendali per i quali si richiede il contributo siano a norma: "Di questo aspetto si occupa generalmente un tecnico, che ovviamente non può esprimersi senza documenti fondati, il che significa che in relazione a ogni pratica è necessaria una richiesta di accesso agli atti, una procedura che richiede tempo e risorse di personale". Il punto nodale è rappresentato dalla perizia, ed è proprio in relazione a questa che ruotano la maggior parte delle richieste di chiarimenti avanzate agli esperti. "Restiamo a fianco alla nostra comunità – conclude l’assessora all’ambiente Frnacesca Lucchi – e lo facciamo adeguandoci alle nuove esigenze. C’è una parte di città da ricostruire e una comunità da aiutare a rialzarsi. Su certe partite il nostro ruolo ora è secondario, ma questo non significa defilarsi, anzi. Restiamo in prima linea, con l’intento di fare da collante tra tutte le istituzioni coinvolte e i nostri concittadini".