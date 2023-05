Alluvione Cesena 17 maggio: uomo trovato morto a Ronta, dispersa la moglie

Cesena, 17 maggio 2023 – Un 70enne trovato senza vita a Ronta di Cesena, e dispersa la moglie. La coppia era andata a mettere a riparo i campi nell’azienda agricola, è stata la figlia a segnalarlo e successivamente è stato rinvenuto il corpo del padre. Quattro in tutto al momento i dispersi, ma si teme i numeri possano aumentare. Una donna è morta in mare a Zadina mentre si trovava nella spiaggia, si tratta di una turista tedesca. La mareggiata continua ad avanzare. La situazione risulta ancora molto critica, sono esondati molti corsi d’acqua anche i più piccoli e secondari, il Rio Marano, Pisciatello, Dismano e Cesuola e si teme una nuova esondazione del fiume Savio.

Continuano gli interventi di evacuazione da parte dei vigili del fuoco, protezione civile, croce rossa e soccorso alpino. Al momento stanno evacuando famiglie nella campagna di Sala. Sono circa 300 gli evacuati nel Cesenate, tutti prelevati dalle loro abitazioni, nelle vie Riccione, Misano e Ex Tiro a Segno. Grande attenzione alle case di riposto e alle strutture, dove sono ospitate le persone più fragili. Molte strade risultano impraticabili e altre sono chiuse. Continuano le raccomandazioni di tenersi lontani dai corsi d’acqua, dagli scantinati e dai piani terra e per segnalazioni contattare il vigili del fuoco al 115 e la protezione civile (0547/603555). A causa della presenza di ostacoli la strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 226,800 al km 233,000 in località Sarsina. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Chiusa anche la via Emilia nel tratto di Savignano.

L’E45 percorribile al momento in entrambe direzioni, ma in questo momento la prefettura sta decidendo di deviare il traffico di mezzi pesanti provenienti da Roma verso Firenze. Il passo del Carnaio, da Santa Sofia a Bagno di Romagna completamente chiuso a causa di una frana.

A Cesena allagato il sottopassaggio uscendo dall’E45 che porta dall’E45 al casello di Cesena Nord in direzione nord. In tutti tre i bacini serviti da Start Romagna – in particolare a Forlì-Cesena e nel ravennate – diverse linee sono state soppresse a causa dell’impraticabilità delle strade per frane o esondazioni, mentre altre effettuano servizio ridotto o percorsi deviati. Nella serata di ieri e durante le ore notturne, diversi mezzi di Start Romagna sono stati impiegati per fornire supporto alle operazioni di evacuazione dalle zone maggiormente colpite dall’alluvione. Per l’intera giornata di oggi sarà chiuso il Punto Bus di Cesena.